“LA RUSSIA POSSIEDE ARMI PER DISTRUGGERE OGNI NEMICO, USA COMPRESI” – NIKOLAI PATRUSHEV, SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO HA DEFINITO MIOPE E PERICOLOSAMENTE STUPIDA L’OPINIONE DEI POLITICI AMERICANI – DA WASHINGTON FANNO SAPERE: “NON CI RISULTANO SPOSTAMENTI DI ARMI TATTICHE NUCLEARI RUSSE” - 18 CARRI ARMATI TEDESCHI LEOPARD 2 CONSEGNATI A KIEV E ZELENSKY INCONTRA LE TRUPPE A ZAPORIZHZHIA

«La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con un vantaggio militare. Ma possiede armi moderne e uniche in grado di distruggere, in caso di minaccia alla sua esistenza, qualsiasi avversario, compresi gli Stati Uniti». Lo ha detto Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta. Lo riporta l’agenzia Tass.

Patrushev ha definito miope e pericolosamente stupida l’opinione dei politici statunitensi, «intrappolati nella loro stessa propaganda», secondo cui la Russia non sarebbe più in grado di rispondere a un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti.

(ANSA) «Non abbiamo visto segni di movimenti di armi nucleari tattiche russe dopo l'ultimo annuncio di Vladimir Putin né abbiamo indicazioni che abbia presa una qualche decisione per usare armi nucleari in Ucraina». Lo ha detto nel corso di un briefing il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, confermando che gli Usa non hanno modificato la loro posizione di deterrenza sul nucleare e che continuano a «monitorare molto da vicino» quanto succede in Russia.

I 18 carri armati Leopard 2 promessi dalla Germania al governo di Kiev sono stati consegnati all'Ucraina. L'indiscrezione è stata riportata dalla testata tedesca Der Spiegel, che cita fonti anonime confermate da Reuters.

I carri saranno schierati in diverse sezioni della linea del fronte ad aprile o maggio. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov nel programma `Ukraina stuudiole´ della tv estone Err, come riporta il sito polacco Onet.

