“LA RUSSIA È PRONTA PER I NEGOZIATI SULL'UCRAINA, MA NON PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE PROPOSTE DI CESSATE IL FUOCO” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEJ LAVROV: “CI AVEVAMO PENSATO GIA’ UNA VOLTA MA CI AVETE INGANNATO. L'OCCIDENTE È UN VERO E PROPRIO IMPERO DI MENZOGNE CHE CERCA UNA SCONFITTA STRATEGICA DI MOSCA. ZELENSKY HA DETTO CHE NON CI SONO ALTRE BASI PER LA PACE CHE LA SUA FORMULA: PER NOI È ASSOLUTAMENTE NON FATTIBILE”

lavrov

Lavrov, 'pronti a negoziare ma nessun cessate il fuoco'

(ANSA) - ROMA, 24 SET - La Russia è pronta per i negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco: lo ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa dopo il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta la Tass. Lavrov ha ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha già detto "molto chiaramente: 'Sì, siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato'".

sergei lavrov ekaterina vinokurova

Lavrov, Occidente cerca di ucrainizzare l'agenda globale

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "L'Occidente cerca di ucrainizzare l'agenda internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all'Assemblea Generale Onu, accusando Usa e alleati di "continuare la militarizzazione del russofobo regime di Kiev". Il capo della diplomazia di Mosca ha poi chiesto ai politici occidentali di "leggere la Carta Onu ricordando il principio della sovranita' uguale dei paesi che siano grandi o piccoli, mentre gli Usa pensano essere migliori di tutti gli altri, e l'Ue pensa di essere un giardino in fiore e tutto il resto e' una giungla".

lavrov al congresso dei russofili a mosca

Lavrov, intesa Usa-Giappone-Sud Corea è contro Russia-Cina

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - Riguardo la nuova intesa tra Usa, Giappone e Sud Corea, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all'Assemblea Generale Onu ha sottolineato che "e' chiaro che questi sforzi prendono di mira Russia e Cina" e creano un nuovo clima esplosivo di "tensioni geopolitiche".

Lavrov, l'Occidente vuole una sconfitta strategica della Russia

zelensky

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "L'Occidente è un vero e proprio impero di menzogne" che "cerca una sconfitta strategica di Mosca". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all'Assemblea Generale Onu, sottolineando che e Usa e Ue fanno promesse ma non le mantengono.

Lavrov a Onu, mondo ad un bivio per evitare grande guerra

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "Oggi l'umanità si trova ancora una volta, come molte volte in passato, a un bivio. Dipende solo da noi come evolverà la storia. È nel nostro comune interesse evitare che si precipiti in una grande guerra e nell'eventuale collasso della cooperazione internazionale. Meccanismi messi in atto da generazioni di nostri predecessori": e' il monito lanciato dal ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov all'assemblea generale dell'Onu.

SERGEI LAVROV AL G20 DI BALI

Lavrov, per Zelensky unica base per pace è la sua formula

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "La nuda verità è questa: Zelensky ha detto che non ci sono altre basi per la pace che la sua formula. La può descrivere in diversi modi ma è assolutamente non fattibile e lui dice che la base per i negoziati è questa". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov rispondendo ai giornalisti a margine dell'Assemblea Generale Onu su possibili negoziati di pace con l'Ucraina. "La conclusione è che nessuno vuole mostrare una seria comprensione di quel che succede", ha aggiunto.

SERGEI LAVROV CON APPLE WATCH E IPHONE