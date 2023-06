“LA RUSSIA È STATA SULL’ORLO DELLA GUERRA CIVILE” – VLADIMIR PUTIN SI È CAGATO DAVVERO SOTTO PER LA MARCIA DI PRIGOZHIN, E LO AMMETTE DAVANTI AI SUOI SOLDATI, A RIPROVA CHE IL TENTATO GOLPE NON ERA UNA SCENEGGIATA ORDITA DAL CREMLINO – “NON ABBIAMO DOVUTO RIMUOVERE UNITÀ MILITARI DALL’UCRAINA, MA SE NON AVESSIMO FERMATO L’AMMUTINAMENTO AVREMMO PERDUTO I RISULTATI OTTENUTI NEI COMBATTIMENTI” – “SPERO CHE I CAPI WAGNER NON ABBIANO RUBATO NULLA, MA…”

vladimir putin al cremlino parla ai soldati

RUSSIA: PUTIN AMMETTE, "PAESE SULL'ORLO DELLA GUERRA CIVILE"

(AGI) - Il presidente russo Vladimir Putin, nella sua prima uscita pubblica dopo l'ammutinamento, sabato scorso del gruppo Wagner, ha ammesso che il Paese e' stato sull'orlo della "guerra civile" e, parlando all'esercito, l'ha ringraziato per aver agito "in maniera chiara e coerente" durante le convulse ore di sabato.

Il leader russo ha nuovamente insistito sul fatto che la societa' e' unita ("La gente e l'esercito non erano dalla parte degli ammutinati") e ha negato che fosse necessario ritirare i soldati schierati in Ucraina dal campo. Putin - che parlava all'esterno del Cremlino, di fronte ai vertici dei servizi segreti e anche al ministro della Difesa, Sergei Shoigu- ha anche riconosciuto la morte di diversi piloti dell'esercito regolare durante l'ammutinamento (senza pero' dire quanti), chiedendo un minuto di silenzio per loro. Non ci sono informazioni ufficiali su quanti piloti siano morti, ma secondo alcuni blogger filo-russi ne sono periti almeno 13.

vladimir putin al cremlino parla ai soldati

PUTIN, 'ESERCITO E FORZE SICUREZZA IMPEDITO GUERRA CIVILE'

(ANSA) - L'esercito e le forze di sicurezza russe hanno di fatto impedito lo scoppio di una guerra civile. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass.

PUTIN, NON È STATO NECESSARIO RICHIAMARE I SOLDATI DALL'UCRAINA

(ANSA) - La Russia "non ha dovuto rimuovere unità militari" dalle zone di combattimento in Ucraina per affrontare l'ammutinamento della Wagner. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando sulla Piazza delle Cattedrali al Cremlino a reparti dell'esercito e delle forze di sicurezza. La sicurezza interna, ha aggiunto, è stata garantita da unità del ministero della Difesa, della Guardia Nazionale e personale del ministero dell'Interno.

GIRARROSTOV - MEME BY EMILIANO CARLI

PUTIN CHIEDE UN MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME DELLA RIVOLTA

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin, durante il suo discorso ai militari, ha chiesto di onorare con un minuto di silenzio la memoria delle vittime dell'ammutinamento della Wagner il 24 giugno. Lo riporta Ria Novosti. Putin si è rivolto alle unità del ministero della Difesa, della guardia russa, dell'Fsb, del ministero dell'Interno e dell'Ust, coinvolte nella repressione della ribellione del 24 giugno, nella piazza della cattedrale al Cremlino. In piazza c'era anche il ministro della Difesa Shoigu.

PRIGOZHIN E PUTIN

PUTIN,RISCHIAVAMO DI PERDERE TUTTE LE CONQUISTE IN UCRAINA

(ANSA) - Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della Wagner nel fine settimana tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto in Ucraina "sarebbero andati perduti". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Ria Novosti. "Non si sa cosa sarebbe stato del Paese - ha sottolineato Putin - ma tutti i risultati ottenuti nei combattimenti saranno andati perduti".

mercenari wagner a rostov sul don

PUTIN,SPERO I CAPI WAGNER NON ABBIANO RUBATO,CONTROLLEREMO

(ANSA) -Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sperare che i responsabili della Wagner "non abbiano rubato nulla", ma ha aggiunto che saranno fatti gli opportuni controlli. Putin ha aggiunto che nell'ultimo anno lo Stato ha finanziato la Wagner per un totale di 86 miliardi di rubli (circa un miliardo di euro). Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

PUTIN E PRIGOZHIN il volo di evgeny prigozhin atterra a minsk