“SUL RUSSIAGATE BARR NON PARLA DELL’ITALIA” - IL CONTE DELLA SUPERCAZZOLA SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI E FA FINTA DI ESSERE TRANQUILLO SULLA PUBBLICAZIONE (QUESTIONE DI GIORNI) DEL RAPPORTO DI WILLIAM BARR SUL COMPLOTTONE AI DANNI DI TRUMP - NELL’INTERVISTA A FOX NEWS IL PROCURATORE GENERALE AMERICANO EFFETTIVAMENTE NON CITA DIRETTAMENTE IL NOSTRO PAESE, MA… – VIDEO

Mario Ajello per “il Messaggero”

Conte pronto a riferire martedì alla Camera sul caso Fiber. Mentre con l'altro filone, il Russiagate, non c'entra e Palazzo Chigi si chiama fuori. Lo fa sulla base dei documenti che dopo tre giorni è riuscito ad avere e a tradurre. Si tratta del testo stenografico dell'intervista, in inglese e nella sua versione in italiano, che il 28 ottobre ha rilasciato, a Fox News, William Barr.

E' gravissimo, dicono a Palazzo Chigi, che sul nulla si sia parlato del coinvolgimento di Conte in una vicenda così delicata e che attiene alla sicurezza nazionale. E sulla quale Conte ha dovuto riferire al Copasir. «In riferimento alle dichiarazioni di Barr - sottolineano a Palazzo Chigi - si fa presente che, contrariamente a quanto rilanciato da alcune agenzie di stampa italiane all'indomani dell'intervista, l'Attorney General degli Stati Uniti non ha mai fatto esplicito riferimento all'Italia. Questo si evince chiaramente nel testo».

Basterà questo per smontare la parte italiana della trama, molto in voga nel centrodestra, del complottone? Sarebbe quello ordito dall'amministrazione Obama e dal comitato elettorale di Hillary Clinton con la complicità dei servizi stranieri e forse dei governi, incluso quello del nostro Paese, per tentare di screditare il candidato Trump prima e il presidente eletto Trump dopo?

«Alcuni dei Paesi che il procuratore generale John Durham pensava potessero avere alcune informazioni utili all'indagine (del Russiagate, ndr) volevano preliminarmente parlare con me - spiega Barr - della portata dell'indagine, della natura dell'indagine e di come intendevo gestire le informazioni riservate, e così via». «Quindi», incalza l'esponente dell'amministrazione americana, «ho inizialmente discusso di queste questioni con quei Paesi e li ho presentati a Durham, e ho creato un canale attraverso il quale il signor Durham può ottenere assistenza da quei Paesi». Chiosa di Palazzo Chigi: «Dunque, a differenza di quanto riportato da alcune agenzie italiane, e a seguire da alcuni quotidiani e tiggì, l'Italia non è mai stata espressamente citata dal ministro Barr».

Intanto Conte è atteso in Parlamento, per riferire sul presunto conflitto d'interessi nell'affaire riguardante il gruppo Fiber 4.0. E il premier - in una lettera al Financial Times, il quotidiano che ha tirato fuori la storia del coinvolgimento professionale dell'avvocato Conte - si dice pronto a farsi sentire dalle Camere.

«Le mie azioni», spiega Conte al giornale finanziario, «sono state giudicate totalmente appropriate e alla luce del sole dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per le indagini sui conflitti di interesse in Italia». Concetti, questi, che Conte ribadirà martedì alle 19 nell'informativa alla Camera, sulla quale FdI, nelle ultime ore, ha innalzato una vera e propria trincea. Ma da Palazzo Chigi assicurano che il premier è «tranquillo».

