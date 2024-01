10 gen 2024 09:30

“I SALUTI ROMANI A ACCA LARENTIA? E’ UNA COMMEMORAZIONE CHE DURA 30 SECONDI DI TRE RAGAZZI UCCISI, NON UN RITO FASCISTA” – FRANCESCO STORACE RICORDA LA SEZIONE DEL MSI CHE FREQUENTAVA DA RAGAZZO. "HO SUBITO DUE ATTENTATI. MI HANNO BRUCIATO LA MACCHINA SOTTO CASA E HANNO DATO FUOCO A CASA CON MIA MADRE E MIO FRATELLO DENTRO" - "NON HA SENSO ESSERE FASCISTA OGGI. IO ANTIFASCISTA? NO, PERCHE'..."