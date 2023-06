“IL SALUTO ROMANO? LO FACCIO VOLENTIERI” – A VELLETRI I RENZIANI STUDIANO LE ALLEANZE DEL FUTURO: FAUSTO SERVADIO, ESPONENTE LOCALE DI “ITALIA VIVA”, ALLE ULTIME ELEZIONI HA APPOGGIATO UNA COALIZIONE CON ALL’INTERNO UNA LISTA RICONDUCIBILE A CASAPOUND. PER “RAFFORZARE” LA SUA SCELTA, DURANTE UN COMIZIO HA FATTO IL SALUTO ROMANO, RICEVENDO GLI APPLAUSI DELLA PIAZZA…

Estratto dell’articolo di Andrea Palladino per www.tpi.it

Fausto Servadio, imprenditore, esponente del partito di Matteo Renzi a Velletri, in provincia di Roma, […] alle ultime […] amministrative […] ha […] preferito puntare tutto sulla destra, appoggiando una coalizione con all’interno una lista civica nata dal movimento post-fascista Casapound.

E per rafforzare la scelta dal palco durante un comizio insieme al candidato sindaco di Fratelli d’Italia – poi eletto al secondo turno – non ha avuto dubbi: “Io non sono qui perché sono diventato di destra, qualche amico mi dice fai il saluto… Lo faccio volentieri”. E a quel punto il braccio destro diventa teso.

Applausi dalla piazza con i militanti di destra schierati sotto il palco. Il tutto documentato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

[…] I renziani a Velletri avevano deciso fin da subito di non appoggiare la coalizione della sinistra e del Movimento cinque stelle, presentandosi da soli e proponendo Servadio come candidato sindaco. Al primo turno hanno preso l’8%, voti che hanno poi portato in eredità alla destra, consentendo la vittoria dell’alleanza guidata da Fratelli d’Italia.

