(ANSA) - La facciata di un palazzo con la scritta "Salvini deve morire". Il vicepremier e segretario della lega Matteo Salvini ha postato sui propri social una foto con le minacce di morte "Sabato manifesteremo a Milano per difendere i valori dell'Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo.

Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell'immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti, senza paura e col sorriso".

(ANSA) - "Solidarietà al vicepremier Matteo Salvini per le minacce di morte apparse oggi sui muri di un palazzo in piazzale Libia, a Milano, da parte di una baby gang. Sabato prossimo saremo in Piazza, in Largo Cairoli, per ribadire la lotta contro ogni forma di violenza. Il clima di odio di questi giorni richiede a gran voce una presa di distanza netta: auspico che ci sia da parte di tutti senza distinzione di colore politico".

Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito. E della coincidenza tra minacce e piazza di sabato parla anche la senatrice leghista Elena Murelli: "Gravi - scrive in una nota - le minacce di morte contro Salvini da parte di una baby gang attiva a Milano a due giorni dalla manifestazione per la pace. Ora più che mai è necessario ripudiare la violenza e le intimidazioni: ci aspettiamo una forte presa di posizione da parte di tutte le forze politiche".

"Parole vergognose e preoccupanti" per la vicepresidente vicario dei senatori della Lega, Mara Bizzotto che registra "l'ennesimo caso di minacce di morte a Matteo Salvini", oltre al prosieguo di "una campagna d'odio alla vigilia della manifestazione di sabato a Largo Cairoli proprio contro la violenza e il terrorismo".

Minacce, aggiunge il deputato Igo Iezzi, "che dimostrano un clima poco sereno a pochi giorni dalla manifestazione di sabato" e che richiedono l'intervento delle Forze dell'Ordine per "fare chiarezza" e della politica, "tutta", per "condannare unanimemente questo episodio vigliacco".

"La scritta 'Salvini deve morire'" - interviene infine Luca Toccalini, "è la dimostrazione di una Milano sempre più fuori controllo. Un clima di tensione qualche giorno prima della manifestazione della Lega per la Pace che non può lasciare indifferenti. Oltre alla nostra solidarietà al leader della Lega attendiamo, come sempre 'con ansia', quella delle altre forze politiche e ci auguriamo sia bipartisan".

