“SALVINI LEGGA QUELLO CHE APPROVA IL SUO GOVERNO” – IL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, PETER STANO, SPERNACCHIA IL “CAPITONE” PER LA SUA POSIZIONE “GARANTISTA” SU NAVALNY: “LA POSIZIONE DELL’UE È STATA OGGETTO DI UNA DICHIARAZIONE A 27. E VUOL DIRE CHE È STATA CONCORDATA ANCHE DALL’ITALIA. NON SERVONO INDAGINI PENALI PER DEFINIRE CHE COSA HA CAUSATO LA SUA MORTE…”

PETER STANO

(Adnkronos) - L'Unione Europea ha approvato "a 27" una dichiarazione sulla morte di Alexey Navalny in una prigione dell'Artico russo, nella quale si afferma che la "responsabilità ultima" del decesso è del presidente Vladimir Putin, quindi gli esponenti di governo che sostengono che bisogna aspettare la magistratura russa, come ha fatto il leader della Lega Matteo Salvini, farebbero meglio a "leggere" quello che i governi, incluso il proprio, approvano. Così il portavoce agli Affari Esteri della Commissione Europea, Peter Stano, commenta, rispondendo ad una domanda durante il briefing con la stampa a Bruxelles, le dichiarazioni del leader leghista sul decesso in carcere del principale oppositore di Putin.

ultimo video di alexei navalny dal carcere 3

"Posso solo dire - afferma Stano - che la posizione dell'Ue sulle questioni di politica estera, inclusa la morte o l'assassinio di Alexey Navalny, è oggetto di dichiarazioni a 27. E la dichiarazione a 27 dell'Ue, che è stata concordata anche dall'Italia, dice che l'Ue è indignata per la morte dell'oppositore russo Alexey Navalny, la cui responsabilità ultima ricade sul presidente Putin e sulle autorità russe. Non serve un'indagine penale su che cosa esattamente abbia causato la morte di Navalny. Ricordiamo che ci sono state intimidazioni continue nei confronti di Navalny, mettendolo in prigione, poi mettendolo in isolamento e spostandolo oltre il Circolo polare artico".

SALVINI CON LA MAGLIA DI PUTIN

"E non dimentichiamo - continua - che cosa è successo all'inizio: venne avvelenato con un'arma chimica di livello militare, il Novichok, alcuni anni fa, cosa sulla quale fino ad oggi le autorità russe non hanno indagato a dovere. C'era già stato, quindi, un attentato alla sua vita usando un agente nervino. Se guardiamo alla storia, è molto chiaro chi è responsabile di questa morte. I 27 Stati membri sono stati molto chiari su questo: forse la raccomandazione ai membri del governo è solo di leggersi quello che i governi approvano e adottano", conclude.

