“LASCIO IL M5S, DA TRE ANNI MANCA UN PERCORSO” - MAX BUGANI SALUTA IL MOVIMENTO: “ENTRO IN ARTICOLO 1, HO STIMA DI BERSANI - QUELLO DI DRAGHI NON ERA IL GOVERNO DEI MIGLIORI, IO FUI MOLTO CRITICO QUANDO NACQUE, MA POI UNA GUERRA NON TE LA ASPETTI E PER CHI LAVORA NEI COMUNI È ASSURDO VEDER CADERE TUTTO A POCHI MESI DAL VOTO NATURALE, IN PIENA EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE. IL M5S È ENTRATO NEL GOVERNO DRAGHI PERCHÉ NON ERA ABBASTANZA FORTE PER STARNE FUORI, E OGGI ESCE PERCHÉ NON ERA ABBASTANZA FORTE PER STARCI DENTRO. SONO STATE ENTRAMBE SCELTE DETTATE DALLA DEBOLEZZA E DALLA CONFUSIONE”