“SALVINI SU THREADS? TROPPO BELLO. ORA TI POSSO PIGLIARE PURE PER IL CULO PURE A PAROLE” - IL "CAPITONE" SBARCA SULLA NUOVA PIATTAFORMA SOCIAL CHE CONSENTE DI MANDARE MESSAGGI VOCALI E VIENE ACCOLTO DA PERCULATE, PERNACCHIE, BESTEMMIONI E RUTTI LIBERI – LUI SI INCAZZA: “MA QUELLI CHE HANNO TEMPO DA PERDERE MANDANDO DEGLI AUDIO CON DELLE EMISSIONI SONORE O DELLE BESTEMMIE NELLA SETTIMANA DI NATALE ESATTAMENTE CHE TIPO DI PROBLEMI HANNO?” - VIDEO

Matteo Salvini è sbarcato su #Threads. Ecco come lo hanno accolto. E sono solo le 9 di mattina ? pic.twitter.com/26SB3mrNCk — Barbara Collevecchio (@colvieux) December 15, 2023

Da leggo.it

L'accoglienza degli utenti

salvini francesca verdini

Non è chiaro cosa i due si aspettassero, ma forse non ciò che è successo: Tommaso Zorzi ha fatto notare che qualcosa di strano sta accadendo, soprattutto per via della peculiarità di Threads di fronte ai suoi predecessori, Twitter su tutti. Infatti, ricordiamo che sul nuovo social è possibile rispondere anche con immagini e messaggi audio. Ma cosa sarà mai successo a Salvini e Meloni?

salvini su threads