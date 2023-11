“CON SANGIULIANO NON PARLO PIÙ, NON HO NIENTE DA DIRE A UNO CHE MI SEGNALA SULLA BASE DI UNA DENUNCIA ANONIMA” – VITTORIO SGARBI AL CONTRATTACCO MENTRE L’ANTITRUST INDAGA SUL POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI: "IL CONTROLLO DEL GARANTE È BENEDETTO, MA IN CASO DI STOP LASCEREI IL GOVERNO" - "ALLA FINE HO SCOPERTO CHI È IL CORVO CHE HA PASSATO IL MATERIALE A SANGIULIANO. SI CHIAMA DA...” – E POI RIVELA CHE ANDRA’ A MISS ITALIA: “SE HO UN COMPENSO? CERTO CHE SÌ, NON VEDO MICA LO SCANDALO”

Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera - Estratti

Resterà più defilato mentre l’Antitrust indaga sul suo possibile conflitto di interessi?

VITTORIO SGARBI E GENNARO SANGIULIANO

«Figuriamoci. Aspetti che sto giusto chiudendo un articolo», si interrompe il sempre indaffarato sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, per dettare la frase finale al segretario che trascrive.

«Come diceva? Le conferenze le faccio ancora, ci mancherebbe (...) Andrei lodato, non punito, invece ho subito un pestaggio mediatico senza precedenti».

Preoccupato per come finirà?

«Macché, il controllo del Garante è benedetto, sono felicissimo, non potranno che giungere alla mia stessa conclusione: che ogni mia attività è tutelata dall’art 21 della Costituzione sulla libertà di manifestare il proprio pensiero, puro esercizio del mio diritto di autore. Lo hanno già stabilito con una pronuncia di maggio, lo ribadiranno».

E se invece a febbraio 2024 arrivasse uno stop?

«Allora mi dimetterei subito dal governo. Io invece credo che mi daranno ragione. E il problema poi sarà loro. Qui per assurdo si fa passare uno che lavora per il colpevole. Ma io sono l’unico competente a parlare di Giotto o di Mantegna: invitano Sgarbi, non il sottosegretario».

La pagano.

«E perché non dovrebbero? I famosi 300 mila euro in 9 mesi li ho guadagnati, mica rubati. Anche la Milanesiana, che è di mia sorella, mi paga. Perché, Cacciari va gratis? (...)

GENNARO SANGIULIANO E VITTORIO SGARBI

L’ha risentito Sangiuliano?

«Non gli parlo, non ho niente da dire a uno che mi segnala sulla base di una denuncia anonima. E che tre giorni dopo, come se niente fosse, con l’affetto di sempre, mi manda a Bologna al suo posto per la faccenda della Garisenda. “Vai tu, Vittorio, sei il migliore”. Doveva parlare con me, prima. Gli avrei spiegato. E poi dichiara che mi terrà lontano, che combino guai. Quando in teatro parlavo su Caravaggio e Pasolini, in platea ad ascoltarmi c’era anche lui, dove vive? Pensava che lo facessi gratis?».

Crede che in qualche modo il ministro patisca la sua esimia presenza?

«Questo chiedetelo a lui. Ci conosciamo da trent’anni, sei venuto a cena a casa mia e ti comporti così? Che poi alla fine ho scoperto chi è il corvo che gli ha passato il materiale, si è tradito, in un dettaglio c’è la sua firma, l’ho riconosciuto, so nome e cognome, è un tizio che collaborava con me ai tempi di Rinascimento e un bel giorno sparì, la madre raccontò che era in coma, invece era agli arresti domiciliari per truffa. Si chiama Da...».

(...)Non si perderà nemmeno la giuria di Miss Italia, sabato 11 novembre

GENNARO SANGIULIANO - RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

«Certo, Patrizia Mirigliani mi ha confermato l’invito, ho un contratto e lo rispetto. Le mando il suo vocale».

Lo invia su WhatsApp.

«Ha sentito? Vado, vado. Che c’entra un concorso di bellezza con i Beni culturali? Dove sta l’incompatibilità? Se ho un compenso? Certo che sì, non vedo mica lo scandalo».

SANGIULIANO SGARBI