4 apr 2024 12:16

“SANTA” SUBITO! COME AMPIAMENTE PREVISTO, LA CAMERA HA RESPINTO LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL MINISTRO DEL TURISMO, DANIELA SANTANCHE', PRESENTATA DALLE OPPOSIZIONI – I “SI'” SONO STATI 121, I 'NO' 213 – LA PITONESSA, CHE CONTINUA A DIRSI “TRANQUILLA” NONOSTANTE I GUAI GIUDIZIARI (“DIMISSIONI? NESSUNO ME LE HA CHIESTE?”), OGGI NON ERA PRESENTE IN AULA…