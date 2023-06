24 giu 2023 16:40

“SANTANCHÈ HA DATO LA SUA DISPONIBILITÀ A RIFERIRE IN PARLAMENTO” – PER LA PRIMA VOLTA GIORGIA MELONI PARLA DEL CASO SOLLEVATO DA “REPORT” SULLA MINISTRA DEL TURISMO DI FRATELLI D’ITALIA: “L’HO VISTA TRANQUILLA IN QUESTE ORE COME SONO TRANQUILLA IO” – SUL MES, “IO SONO GIORGIA” CREDE CHE “PORTARLO IN AULA ADESSO SAREBBE UN ERRORE…”





Austria, dichiarazioni congiunte con il Cancelliere Federale austriaco @karlnehammer pic.twitter.com/CJAMUfeZI4 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 24, 2023 daniela santanche (ANSA) - "Io penso non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento, è una richiesta legittima del Parlamento. Sono contenta che la ministra Santanchè abbia dato la sua disponibilità, l'ho vista tranquilla in queste ore come sono tranquilla io. Portare ora il Mes in Aula sarebbe un errore". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine dell'Europa Forum Wachau.