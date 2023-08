13 ago 2023 16:50

“LA SANTANCHÈ RAPPRESENTA L’ITALIA ‘DELL’IO SO IO E VOI NON SIETE UN CAZZO’” – MARCO D’AMBROSIO IN ARTE MAKKOX, VIGNETTISTA DELLA TRASMISSIONE “PROPAGANDA LIVE”, RANDELLA A DESTRA E AL CENTRO: “HA UN CONFLITTO DI INTERESSI, È MINISTRO DEL TURISMO E HA UNO STABILIMENTO BALNEARE! DA QUANDO RENZI È ANDATO AD OMAGGIARE IL RINASCIMENTO ARABO NON MI STUPISCO PIÙ DI NIENTE. È UN'ESTATE DI MOSTRI” – “HO USUFRUITO DEL ‘BONUS LOLLO’, METÀ DEL MIO LAVORO VIENE DALLE SUE GAFFE” – ELLY SCHLEIN COME VAN BASTEN: "ALL'INIZIO DISSERO CHE..."