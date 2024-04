“SAPREMO DIFENDERCI DA CHI VUOLE FARCI DEL MALE” – DOPO IL COLLOQUIO CON JOE BIDEN, DURATO 45 MINUTI, BENJAMIN NETANYAHU SI È PRESENTATO AL GABINETTO DI SICUREZZA DI GERUSALEMME PARLANDO DELLE MINACCE IRANIANE, ED EVITANDO L’ARGOMENTO ELEZIONI ANTICIPATE: “L’IRAN HA LAVORATO CONTRO DI NOI, MA SAPREMO DIFENDERCI …”

BA-HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

NETANYAHU, 'SAPREMO DIFENDERCI DA CHI VUOL FARCI DEL MALE'

(ANSA) - "Sapremo difenderci e agiremo secondo il semplice principio che faremo del male a chiunque ci farà del male o vorrà farci del male". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in apertura del Gabinetto di sicurezza e politico a Gerusalemme. "Per anni - ha aggiunto - l'Iran ha lavorato contro di noi sia direttamente sia attraverso i suoi emissari, e quindi Israele ha lavorato contro l'Iran e i suoi emissari, sia in modo difensivo che offensivo". (ANSA).

MEDIA, IL COLLOQUIO BIDEN-NETANYAHU È DURATO 45 MINUTI

(ANSA) - Il colloquio telefonico tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu è durato circa 45 minuti. Lo hanno riferito i media israeliani.

proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 6 proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 18 proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 3 proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 8

proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 2 proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 1 proteste contro il governo di benjamin netanyahu in israele 9