“SAREBBE BELLO CONOSCERE L’OPINIONE PERSONALE DI ELLY SCHLEIN” – “IL FOGLIO” MARAMALDEGGIA SULLA RITROSIA DELLA SEGRETARIA DEL PD A PARLARE CON I GIORNALISTI: “CHIEDERLE DEL TERMOVALORIZZATORE SAREBBE FORSE UN’INVASIONE DELLA SUA SFERA PRIVATA, NON MENO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO CHE LA RITRAEVANO CON LA FIDANZATA. TUTTAVIA, APPENA TORNA DALLE VACANZE, CON CALMA, MAGARI UN’OPINIONCINA PICCOLA PICCOLA, TIPO QUELLA DI RUOTOLO, CE LA POTREBBE DARE ANCHE LEI. SE NON SUL TERMOVALORIZZATORE, MAGARI SUL PNRR O SULLA GUERRA IN UCRAINA…”

Estratto dell’articolo di Salvatore Merlo per “il Foglio”

Una voce anonima dal Nazareno, sede del Pd, ha consegnato ieri all’Adnkronos queste parole: “Quelle di Sandro Ruotolo sono opinioni personali”.

Ruotolo, ora membro della segreteria del Pd, […] si era espresso contro il termovalorizzatore di Roma.

[…] Opinioni personali, spiega la voce misteriosa del Nazareno. D’altra parte tutte le opinioni sembrano personali nel Pd.

Anche quelle di Arturo Scotto, e di quegli altri deputati che, per esempio, vogliono il disarmo dell’Ucraina. Ma le opinioni sono importantissime. […] Ragione per la quale a questo punto sarebbe bello conoscere anche l’opinione, personale s’intende, del segretario del Pd Elly Schlein.

Sappiamo che chiederle del termovalorizzatore sarebbe forse un’invasione della sua sfera privata, non meno della pubblicazione delle foto che la ritraevano con la fidanzata. […] Non vorremmo nemmeno sottrarla anzitempo al meritato riposo pasquettaro in Svizzera con domande petulanti.

Tuttavia, appena torna a Roma dalle vacanze, con calma, magari un’opinioncina piccola piccola, tipo quella di Ruotolo, ce la potrebbe dare anche lei. Personale, appunto.

Se non sul termovalorizzatore, magari sul Pnrr o sulla guerra in Ucraina. Su una di quelle due o tre quisquilie e pinzillacchere che attraversano il nostro tempo.

[…] Alla domanda “lei è favorevole o contraria al termovalorizzatore?”, Schlein ha risposto una sola volta.

Così: “Ci confronteremo con i nostri amministratori locali sulla base del lavoro che stanno facendo dappertutto, e chiederemo maggiore impegno su alcuni temi”. Il che ricorda quel famoso monologo di Ettore Petrolini così concepito: “Se l’ipotiposi del sentimento fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo, allora io rappresenterei la sintomatica”. Ecco. Poiché tuttavia persino Romano Prodi ormai la chiama “speranza”, come un peschereccio, e dice che ha ridato “peso” al Pd, anche noi abbiamo fiducia in Schlein. E non è affatto vero che fa il Conte in barile.

