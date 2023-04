FINISCE COME IN TUTTE LE SEPARAZIONI: RENZI E CALENDA ADESSO LITIGANO SUI SOLDI – COME DAGO-ANTICIPATO SI VA VERSO IL DIVORZIO TRA "IL CHURCHILL DEI PARIOLI" E MATTEONZO - MA LA ROTTURA È FRENATA DAL RISCHIO DI PERDERE FONDI E GRUPPI PARLAMENTARI - I CALENDIANI DICONO CHE ITALIA VIVA NON VUOLE SCIOGLIERSI COME PARTITO PER TENERE IN CASSA I FONDI DEL 2XMILLE”. UN MILIONE E DUECENTO MILA EURO, MICA SPICCIOLI...