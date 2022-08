“LA DESTRA NON VINCERÀ” – LA PROFEZIA DI NATALIA ASPESI: “LA STAN FACENDO TROPPO FACILE, SONO TROPPO SICURI E NON È DETTO CHE PADRE PIO SIA DALLA LORO PARTE” – “IL NERVOSISMO INFANTILE DI SALLUSTI, CHE MI HA DATO SIMPATICAMENTE DELLA ‘STRONZA’, COSA CHE EFFETTIVAMENTE SONO, MI HA MESSO COSÌ DI BUON UMORE DA OBBLIGARMI A NON RASSEGNARMI” – “LA SINISTRA CONTINUA A FARMI SOSPIRARE, LA SENTO FUORI TEMPO, CON LETTA E CERTE FEMMINISTE IN DELIRIO SHE-HULK. NON È UN GRAN SPETTACOLO ASSISTERE ALLA LOTTA PER IL SEGGIO CHE SI VUOLE ANCHE SICURO, TANTO PER NON FAR FATICA, E SENZA UN’IDEA…”