21 mar 2024 17:47

“LA SCARSA FORNITURA DI MUNIZIONI È UMILIANTE PER L’EUROPA” – VOLODYMYR ZELENSKY CAZZIA I LEADER UE PER UN CONSIGLIO EUROPEO SPECIALE SULL’UCRAINA: “SONO GRATO PER LA CREAZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA DA 5 MILIARDI, MA L’EUROPA PUÒ FORNIRE DI PIÙ. PER PROTEGGERCI SERVE VOLONTÀ POLITICA”