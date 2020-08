“SCEGLI IL PEGGIOR MINISTRO”. IL SONDAGGIO DELLA LEGA SCATENA UN PANDEMONIO: SONO SOLO DONNE. SI TRATTA DELLA TITOLARE DEL VIMINALE LUCIANA LAMORGESE, LA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA, QUELLA DELL’AGRICOLTURA TERESA BELLANOVA E L’EX MINISTRA DEL LAVORO ELSA FORNERO. NON PAGO, MATTEO SALVINI, IN COMIZIO A SIENA CONTINUA A DARE ADDOSSO ALLA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE. “LA AZZOLINA DEVE ANDARE A CASA”, SENTENZIAVA A FUROR DI POPOLO. “LE DIAMO UN BANCO A ROTELLE PER FARE UN GIRO IN PIAZZA DEL CAMPO”…

Da blitzquotidiano.it

La Lega lancia un sondaggio sulla pagina Facebook ufficiale del partito (Lega – Salvini premier) chiedendo di scegliere “il peggior ministro della storia”. Nella scelta però, il partito di Matteo Salvini indica solo 4 nomi, tutte ministre donna.

Si tratta della titolare del Viminale Luciana Lamorgese, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, quella dell’Agricoltura Teresa Bellanova e l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero.

Tre ministre dell’attuale governo, più una nemica storica di Salvini, ossia la Fornero. A far discutere è che ad essere prese di mira siano solo donne.

In calce al post non mancano migliaia di commenti, tutt’altro che lusinghieri verso le quattro protagoniste, loro malgrado, del sondaggio. I soliti haters si scatenano in insulti e considerazioni irrispettose, per usare un eufemismo.

Ma c’è anche chi ha il coraggio di condannare l’iniziativa, come Matthias Jiury Rabbione che risponde con una foto di Matteo Salvini commentando “Eccolo il peggiore”. Gli fa eco Michele Angelotti con una foto del leader leghista al Papeete: “Se questo è un ministro, voto 5”.

Salvini: “Azzolina va mandata a casa”.

Non pago, Matteo Salvini, in comizio a Siena continua a dare addosso alla ministra dell’Istruzione. “La Azzolina deve andare a casa”, sentenziava a furor di popolo. “Le diamo un banco a rotelle per fare un giro in Piazza del Campo”, ha detto sprezzante dei provvedimenti per il rientro a scuola.

Salvini era al gazebo del partito allestito in Piazza Indipendenza, a ridosso di Piazza del Campo, dove ha incontrato gli elettori. “Sono molto preoccupato per la situazione della scuola” ha aggiunto Salvini parlando con i giornalisti.

“Abbiamo un ministro totalmente incapace a gestire un sistema delicato che ha 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti, presidi e personale scolastico. Lasciare questo nelle mani della Azzolina è veramente un delitto”, ha concluso. (Fonti: Ansa, Facebook).

