“LA SCELTA DEL TERZO POLO DI SOSTENERE LETIZIA MORATTI È STATA UNA SCIOCCHEZZA” – IL SINDACO DI BERGAMO GIORGIO GORI ALL’ATTACCO: “COL MAGGIORITARIO A TURNO SECCO SI È COMPETITIVI SOLO UNENDO TUTTO IL CENTROSINISTRA (SÌ, PURE I 5STELLE) - LA RISPOSTA DI CALENDA: "NON HO MAI PROBLEMI AD AMMETTERE UNA SCONFITTA. LA SCORSA VOLTA ERAVAMO TUTTI CON GORI E ABBIAMO PRESO MENO DEL 30%. C’È UN’INOSSIDABILE VOTO DI DESTRA CHE FA CRESCERE FONTANA ANCHE DOPO IL DISASTRO COVID"

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GIORGIA MELONI VINCE LE REGIONALI MA SI RITROVA UN GOVERNO PIENO DI GUAI: SALVINI DIMEZZATO E BERLUSCONI SFASCIATO LE FANNO GUERRA, DA SANREMO AI RAPPORTI CON ZELENSKY - IN EUROPA DEVE GESTIRE DA SOLA GLI SCAZZI CON MACRON E SCHOLZ (MATTARELLA NON FARÀ PIÙ DA MEDIATORE), LE DIVERGENZE CON BRUXELLES SUL PNRR, MIGRANTI E BALNERARI - PER GLI STATI UNITI, DOPO LE SPARATE PUTINIANE DEL CAV, IL GOVERNO ITALIANO NON E' PIU' AFFIDABILE - FRONTE RAI: SE SALTA FUORTES SI APRE IL VASO DI PANDORA - LA RESA DEI CONTI IL 31 MARZO QUANDO SI APRIRÀ IL TAVOLO DELLE NOMINE NELLE PARTECIPATE DI STATO (AHO', QUESTI NON SO' FASCI, SO' SCARSI!")

LET’S TWEET AGAIN! – LA SPARATA DI BERLUSCONI SU ZELENSKY (“SE FOSSI STATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON SAREI MAI ANDATO A PARLARCI”) FA IMPAZZIRE I TWITTAROLI – BOTTURA: “A ME, PIÙ CHE QUELLO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL, PREOCCUPA DI PIÙ LA LINGUA IN BOCCA TRA BERLUSCONI E PUTIN” – “IMMAGINO CHE PUTIN GLI MANDERÀ UN PULLMAN DI TROIE” – “SILVIO, DEVI DIRE ALLA TUA BADANTE BIONDA DI AUMENTARE LE GOCCE E LASCIARTI RIPOSARE DI PIÙ” – IL “PACIFINTO” SANSONETTI (DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”) GLI DÀ RAGIONE: “IO CREDO CHE…” - VIDEO!