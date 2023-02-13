“LA SCELTA DEL TERZO POLO DI SOSTENERE LETIZIA MORATTI È STATA UNA SCIOCCHEZZA” – IL SINDACO DI BERGAMO GIORGIO GORI ALL’ATTACCO: “COL MAGGIORITARIO A TURNO SECCO SI È COMPETITIVI SOLO UNENDO TUTTO IL CENTROSINISTRA (SÌ, PURE I 5STELLE) - LA RISPOSTA DI CALENDA: "NON HO MAI PROBLEMI AD AMMETTERE UNA SCONFITTA. LA SCORSA VOLTA ERAVAMO TUTTI CON GORI E ABBIAMO PRESO MENO DEL 30%. C’È UN’INOSSIDABILE VOTO DI DESTRA CHE FA CRESCERE FONTANA ANCHE DOPO IL DISASTRO COVID"-
GIORGIA MELONI VINCE LE REGIONALI MA SI RITROVA UN GOVERNO PIENO DI GUAI: SALVINI DIMEZZATO E BERLUSCONI SFASCIATO LE FANNO GUERRA, DA SANREMO AI RAPPORTI CON ZELENSKY - IN EUROPA DEVE GESTIRE DA SOLA GLI SCAZZI CON MACRON E SCHOLZ (MATTARELLA NON FARÀ PIÙ DA MEDIATORE), LE DIVERGENZE CON BRUXELLES SUL PNRR, MIGRANTI E BALNERARI - PER GLI STATI UNITI, DOPO LE SPARATE PUTINIANE DEL CAV, IL GOVERNO ITALIANO NON E' PIU' AFFIDABILE - FRONTE RAI: SE SALTA FUORTES SI APRE IL VASO DI PANDORA - LA RESA DEI CONTI IL 31 MARZO QUANDO SI APRIRÀ IL TAVOLO DELLE NOMINE NELLE PARTECIPATE DI STATO (AHO', QUESTI NON SO' FASCI, SO' SCARSI!")…
I VERI SCONFITTI DELLE REGIONALI SONO CONTE, RENZI E CALENDA – IL PD NEL LAZIO TIENE BOTTA, MENTRE IL MOVIMENTO 5 STELLE TRACOLLA AL 4-5%. I DUE CABALLEROS DEL TERZO POLO IN LOMBARDIA SCENDONO SOTTO AL 4%, MENTRE ALLE POLITICHE, A MILANO, AVEVANO SUPERATO IL 10 (MORATTI NON PERVENUTA) – DATI CHE FANNO DIRE A ENRICO LETTA CHE AL CONTE TUTTO D'AMPEZZO NON È RIUSCITO “IL TENTATIVO RIPETUTO DI SOSTITUIRCI COME FORZA PRINCIPALE DELL’OPPOSIZIONE” (PRENDI E PORTA A CASA)
LET’S TWEET AGAIN! – LA SPARATA DI BERLUSCONI SU ZELENSKY (“SE FOSSI STATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON SAREI MAI ANDATO A PARLARCI”) FA IMPAZZIRE I TWITTAROLI – BOTTURA: “A ME, PIÙ CHE QUELLO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL, PREOCCUPA DI PIÙ LA LINGUA IN BOCCA TRA BERLUSCONI E PUTIN” – “IMMAGINO CHE PUTIN GLI MANDERÀ UN PULLMAN DI TROIE” – “SILVIO, DEVI DIRE ALLA TUA BADANTE BIONDA DI AUMENTARE LE GOCCE E LASCIARTI RIPOSARE DI PIÙ” – IL “PACIFINTO” SANSONETTI (DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”) GLI DÀ RAGIONE: “IO CREDO CHE…” - VIDEO!
PIU’ CHE UNA CAPORETTO, UNA CAPOLETTA! - SIA ALLEANDOSI CON COL M5S CHE COL TERZO POLO, IL PD NON VA DA NESSUNA PARTE - MAJORINO FRIGNA: ''NON AVERE UN LEADER PD NON HA AIUTATO'' – BONACCINI E SCHLEIN D’ACCORDO: “IL PD DEVE CAMBIARE, ORA UNA SQUADRA NUOVA” (MA DIETRO DI LORO CI SONO GLI STESSI DIRIGENTI CHE HANNO COLLEZIONATO SCONFITTE IN SERIE) - NEL LAZIO MELONI VOLA AL 32%, SGARBI VALE UN PREFISSO: 09%...
GIORGIA, CHE SUCCEDE? – IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, ANNUNCIA CHE LA MELONI HA QUALCHE PROBLEMINO DI SALUTE: “NON STA BENISSIMO E STA CURANDO LA SUA PERSONALE SALUTE. EVIDENTEMENTE QUESTO RISULTATO LE FARÀ BENE” – LA DUCETTA AVREBBE UN’INFLUENZA…