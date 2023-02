LO “SCERIFFO” GENTILINI METTE LA PISTOLA NELLA FONDINA – A 94 ANNI, L'EX SINDACO LEGHISTA DI TREVISO HA DECISO DI LASCIARE LA POLITICA! NON SI RICANDIDERÀ ALLE COMUNALI DEL PROSSIMO MAGGIO: “NON HO PIÙ L'ETÀ, NON VOGLIO DIVENTARE UN ALTRO BERLUSCONI, CHE NON VUOL LASCIARE QUANDO ORMAI IL TEMPO È ARRIVATO” – CULTORE DELLA TRIADE DIO, PATRIA E FAMIGLIA, NAZIONALISTA, TRUMPISTA E ANTIEUROPEISTA - VIDEO: QUANDO INVOCAVA LA PULIZIA ETNICA PER I "CULATTONI"

1 – GENTILINI LASCIA, A 94 ANNI SINDACO SCERIFFO NON SI RICANDIDA

(ANSA) - Lascia la politica attiva Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco 'sceriffo' di Treviso, ancora oggi un simbolo per i leghisti. A 94 anni Gentilini ha annunciato la scelta di non ricandidarsi per l'ennesima volta alle comunali a Treviso - dove è stato sindaco per due mandati - per le quali si voterà a maggio.

"Non ho più l'età" ha detto con franchezza, spiegando di non voler "diventare un altro Berlusconi, che non vuol lasciare anche quando orami il tempo è arrivato".

2 – L'ADDIO DI GENTILINI, LO SCERIFFO LEGHISTA CHE NON SAPEVA DI ESSERE DI FRATELLI D'ITALIA –

Estratto dell'articolo di Stefano Baldolini per www.republica.it

[...] più che un leghista di destra può essere considerato a buon diritto un modello ante litteram della premier Giorgia Meloni. Probabilmente a sua insaputa, ma tutto il suo percorso politico, segnato da battutacce contro "efebi, putane, grigi e recioni", finisce per portarlo oggi più vicino a un "patriota" di Fratelli d'Italia che a un esponente del Carroccio di Matteo Salvini, non a caso mai amato e definito a suo tempo "un Masaniello".

[…] Gentilini che non ha busti nello studio come Ignazio La Russa ma ricorda il Duce con afflato da sincero avanguardista: "Avevo 9 anni, montavo la guardia alla Gioventù italiana del Littorio, il cuore mi batteva forte, e poi lui arrivò per inaugurare l'aeroporto. C'era una folla oceanica!". Si potrebbe partire da qui, dal suo amore per le adunate, "quelle sì che sono un grande inno alla nazione". [...]

"Io applico fascismo e cattolicesimo", dichiarò senza alcun imbarazzo a el Pais nel 2008, quando il suo modello di sceriffo d'Italia "a tolleranza doppio zero" varcava i confini nazionali e veniva preso a modello da sindaci di sinistra come il padovano Flavio Zanonato e di "politica bipartisan sui lavavetri", parlò non senza ironia Emanuele Macaluso. […]

Poi c'è Donald Trump, altro punto di contatto con Giorgia Meloni, che per prima portò il suo ideologo Steve Bannon in Italia. Un innamoramento della prima ora che lo spinse a scrivere ben tre lettere al tycoon fresco di elezione alla Casa Bianca "dicendo che è un mio figlioccio, perché ha vinto con tutti i presupposti che io ho portato nel 1994: sicurezza, non sottostare a vincoli europei, come lui, prima l'Italia e dopo gli altri". Il trumpismo "contro i poteri forti", coerentemente con le sue opinioni su governi tecnici e professori ("il popolo non vuole più Mario Monti"). […]

