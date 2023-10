20 ott 2023 13:42

“SCHENGEN È ROTTA, DOBBIAMO RIPARARLA” – MENTRE GIORGIA MELONI È IMPEGNATA A ORGANIZZARE IL TRASLOCO DI ANDREA GIAMBRUNO, IN EUROPA PREPARANO IL CETRIOLONE PER L’ITALIA. I MINISTRI DELL’INTERNO DI AUSTRIA E GERMANIA ANNUNCIANO CHE LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE INTERNE È NECESSARIA, NON TANTO PER IL RISCHIO ATTENTATI, QUANTO PER LA “PRESSIONE MIGRATORIA” - È UNA FREGATURA PER L’ITALIA, VISTO CHE IN TEORIA BLOCCA I MOVIMENTI SECONDARI. CON IL RISCHIO DI TRASFORMARE LE AREE DI CONFINE (L’ITALIA) IN UN PARCHEGGIO PER MIGRANTI…