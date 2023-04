28 apr 2023 08:09

“SCHIACCERÒ BIDEN E CI RIPRENDEREMO LA CASA BIANCA” - TRUMP RINFOCOLA I SUOI SOSTENITORI NEL CORSO DI UN COMIZIO IN NEW HAMPSHIRE: “BIDEN VUOLE QUATTRO ANNI DISASTROSI IN PIÙ MA CI TORNERO’ ALLA CASA BIANCA” - “THE DONALD” NON STA SERENO: IL SUO EX VICEPRESIDENTE MIKE PENCE HA TESTIMONIATO PER OLTRE CINQUE ORE DAVANTI AL GRAN GIURÌ NELL'AMBITO DELL'INDAGINE SULL'ASSALTO AL CONGRESSO DEL 6 GENNAIO - TRUMP AVEVA ANCHE PROVATO A BLOCCARE IL MANDATO DI COMPARIZIONE A PENCE…