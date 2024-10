3 ott 2024 15:47

“SCHLEIN HA RAGIONE, SERVE UNIRSI. IL M5S OGGI È UN ALLEATO AFFIDABILE” – VINCENZO DE LUCA, DOPO AVER PASSATO ANNI A INSULTARE I GRILLINI, HA CAPITO CHE L’UNICA ALTERNATIVA PER BATTERE GIORGIA MELONI È UN’ALLEANZA CON CONTE: “GIUSTO INSISTERE IN MANIERA OSSESSIVA PER COSTRUIRE UNA COALIZIONE. L'ALTERNATIVA UMILIANTE È DICHIARARE DI NON ESSERE IN GRADO DI PROPORRE UNA CREDIBILE SVOLTA POLITICA” – “SUL TERZO MANDATO NON DEVO CHIEDERE PERMESSO, ORLANDO È GIÀ AL SESTO...”