“A SCHLEIN NON GLIENE FREGA NIENTE DELLA STRATEGIA” – ANTONIO POLITO: “IL SUO UNICO OBIETTIVO È LA COMPETIZIONE INTERNA NEL CENTROSINISTRA. LA NECESSITÀ NON È COSTRUIRE UN CONSENSO MAGGIORITARIO, MA CREARE IL “SUO” CONSENSO. L’OBIETTIVO È SUPERARE IL 20-22% ALLE EUROPEE E ARRIVARE DAVANTI AL M5S” – “SI RIVOLGE A UN PUBBLICO DIVERSO DALLA VECCHIA CLASSE OPERAIA. NON METTE AL CENTRO LA QUESTIONE SOCIALE, MA I DIRITTI E LE LIBERTÀ INDIVIDUALI. PARLA AI CETI URBANI METROPOLITANI. DALLA SINISTRA ZTL È PASSATA ALLE AREE PEDONALI…”

#Schlein su termovalorizzatore:



“Ci piace portare il Pd verso un futuro che, anche grazie alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare”



Elly ha sbloccato un nuovo livello di supercazzola pic.twitter.com/9CPUsvpr1z — Alberto Danese (@albertodanese89) April 19, 2023

Estratto dell’articolo di Tommaso Montesano per “Libero quotidiano”

Direttore Antonio Polito, […] sulla nuova consulente di Elly Schlein ironizzano in molti. A lei, editorialista del Corriere della Sera, già senatore del Pd, che impressione fa?

«L’operazione ha un senso politico. Lei si presenta per come è, non per quello che dice. In Schlein c’è un’attenzione estrema per il linguaggio del corpo. I suoi trench larghi sono l’equivalente delle felpe di Salvini e della pochette di Conte».

Il senso di tutto questo qual è?

«Molto semplice: io sono come voi, mi vesto come voi e sono al passo con i tempi. È una scelta di comunicazione chiara».

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN - MEME BY EMILIANO CARLI

Ma “voi” chi?

«Schlein si rivolge a un pubblico diverso dalla vecchia classe operaia: la sua “sinistra sinistra” è una sinistra che non mette al centro la questione sociale, ma i diritti e le libertà individuali.

Lei parla ai ceti urbani metropolitani, della media borghesia metropolitana, delle classi, per semplificare, “chiacchierone”, che partecipano al dibattito pubblico. È questo il suo bacino elettorale».

La famosa “sinistra Ztl”.

«Per la verità una volta, su Twitter, ho scritto che siamo in presenza di un’evoluzione: dalla Ztl alle aree pedonali. Una fascia ancora più ristretta. E questo, accentua, inevitabilmente, la frattura con i ceti popolari».

Ma questa strategia, dal punto di vista elettorale, a cosa porta?

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

«A Schlein non gliene frega niente della strategia. Lei pensa: “Ho quattro anni di tempo prima delle elezioni”. Il suo unico obiettivo è la competizione interna nel centrosinistra.

La necessità, adesso, non è costruire un consenso maggioritario, ma creare il “suo” consenso […] L’obiettivo non è prendere il 49% alle Politiche, ma superare il 20-22% alle Europee del prossimo anno per dire: “Avete visto?

La mia cura per il Pd funziona”. La priorità è arrivare davanti al M5S e non essere fagocitata da Conte. Altro che la coalizione. Attenzione, però».

A cosa?

«Voi di destra (ride, ndr) non crediate che a Schlein questa strategia tolga voti.

Forse non le darà i consensi per il raggiungimento della maggioranza, ma questo non vuol dire che non ci sia una parte dell’opinione pubblica attratta da una figura come lei».

elly schlein

[…] È diventato virale anche il video, tratto dalla prima conferenza stampa, in cui Schlein, con linguaggio involuto, parla parla senza dire praticamente nulla.

«Ah sì, il video della supercazzola, come sento dire. Scusi, ma che deve dire? […] Ci sono cose su cui Schlein non può, o non può ancora, prendere posizione.

Ad esempio su utero in affitto e termovalorizzatore. Lei deve evitare il più possibile di parlare di temi divisivi.

Così, in un italiano originale e complicato, usa formule tipo “io sarei favorevole, ma devo sentire tutti etc etc”. Avete fatto caso che parla pochissimo di politica? Schlein non si occupa di politica».

Perdoni la banalità: sotto il trench niente?

ELLY SCHLEIN SU VOGUE

«Nella politica di oggi, l’apparire è essere. E Schlein non fa eccezione: il modo con cui ti presenti dice di te più di tanti programmi. […] Per questo va su Vogue, sta sempre in piazza e si concede solo ai conduttori tv alla moda: interpreta un modello nuovo di sinistra, più movimentista».

E l’elettore di sinistra si accontenta?

«Chi vota Pd pensa: “Schlein ha preso un partito a pezzi, che aveva smarrito ogni linea”. E ora si aggrappa a lei, il cui unico messaggio è stato: “Sarò più radicale” […]».

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA elly schlein per vogue elly schlein elly schlein ANNALISA CORRADO ELLY SCHLEIN annalisa corrado elly schlein prima conferenza stampa di elly schlein 8 elly schlein prima conferenza stampa di elly schlein 10 tweet di vittorio feltri su elly schlein prima conferenza stampa di elly schlein 9 ENRICA CHICCHIO ELLY SCHLEIN MEME BY DEMARCO ELLY SCHLEIN CARLO DE BENEDETTI BACIA ELLY SCHLEIN elly schlein foto di bacco (1) elly schlein walter veltroni foto di bacco (6) prima conferenza stampa di elly schlein 11 elly schlein elly schlein walter veltroni foto di bacco (5) elly schlein elly schlein per vogue elly schlein ELLY SCHLEIN SU VOGUE