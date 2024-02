“SCHLEIN? E’ GIUSTO QUANTO DETTO DA PRODI: CHI SI CANDIDA E CHIEDE IL VOTO, È GIUSTO CHE POI MANTENGA L'IMPEGNO CON GLI ELETTORI” – DOPO "IL PROFESSORE" ANCHE FRANCESCO RUTELLI STRONCA SUL NASCERE LA CORSA ALLE EUROPEE DI ELLY: “INVECE DI PRESENTARSI ALLE ELEZIONI E POI NON ANDARE IN EUROPA, LA SEGRETARIA DEM METTA IL NOME NEL SIMBOLO E DICA CHE…”

Da Un Giorno da Pecora

francesco rutelli foto di bacco

Elly Schlein candidata in Europa? “In Italia oggi sono sempre di meno quelli che vanno agli incontri coi cittadini avendo preso i loro voti, perché di solito sono stati nominati in liste bloccate. Secondo me bisogna invece incoraggiare questo rapporto di fiducia: chi si è presentato e ha chiesto i voti per andare in quella istituzione con la forza del voto popolare.

Questa è una cosa giusta che ha detto Prodi. Presentarsi e non andarci...allora metta il nome nel simbolo e dica chi vota per questo simbolo e vota anche per me”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, Francesco Rutelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Mi sembra giusto quello che ha detto Prodi: chi si candida e chiede il voto, è giusto che poi mantenga l'impegno con gli elettori”, ha aggiunto l'ex ministro a Radio1.

elly schlein foto di bacco