16 ott 2023 11:44

“UNO SCONTRO DIRETTO CON L’IRAN NON PUO’ ESSERE ESCLUSO” - IL POLITOLOGO CHARLES KUPCHAN: “I COMBATTIMENTI POTREBBERO ALLARGARSI AGLI HEZBOLLAH, SIA QUELLI AL POTERE IN LIBANO, SIA QUELLE MILIZIE DISLOCATE IN SIRIA, AL CONFINE CON ISRAELE. COME SAPPIAMO SONO FORMAZIONI APPOGGIATE DALL’IRAN. QUINDI SE GLI HEZBOLLAH DOVESSERO LANCIARE UN’OFFENSIVA CONTRO GLI ISRAELIANI, BIDEN DAREBBE L’ORDINE ALLE PORTAEREI DI INTERVENIRE PER COLPIRE LE BASI DA CUI SONO PARTITI I RAZZI. MA CI SONO ANCHE ALTRE INSIDIE…”