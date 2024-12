DAGOREPORT! OGGI INIZIA UNA SETTIMANA CRUCIALE PER I TRE CABALLEROS MELONI-SALVINI-TAJANI: RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A METTERE NEL CASSETTO I VAFFA PER VARARE LA FINANZIARIA? INTANTO GLI SCAZZI AUMENTANO: GLI ULTIMI SONO LA RIFORMA ORGANIZZATIVA DELLA FARNESINA BY TAJANI (OSTEGGIATA DA MANTOVANO) E LA NOMINA DI CLAUDIO GEMME COME AD DI ANAS – SULLA COFANA BIONDA DELLA “NANA MALEFICA” GIORGIA (COPYRIGHT CROSETTO) PENDE ANCHE LO SPADONE DI DAMOCLE DELLE RIFORME…