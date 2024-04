27 apr 2024 15:00

“SCURATI CON LE SUE TARIFFE HA PROSCIUGATO LE CASSE DELLA RAI” – MAURIZIO CROZZA IMPERSONA IL COMPLOTTISTA “NAPALM 51” A CACCIA DELLA VERITÀ: “PER COLPA DI SCURATI IL POVERO AMADEUS È DOVUTO EMIGRARE PERCHÉ NON POTEVANO PIÙ PAGARLO. MILLE E OTTOCENTO EURO PER UN MINUTO DI MONOLOGO SI RENDE CONTO? SA QUANTI EURO FANNO ALL’ORA? SE NON FOSSE STATO PER GIORGIA NON AVREMMO MAI SAPUTO IL COMPENSO DI SCURATI. CHE FORZA GIORGIA LA SEGUO DA QUANDO CANTAVA COME SAPREI…”