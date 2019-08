“SCUSE PER LA ‘ZINGARACCIA’? MACCHÉ. MI ASSUMO COMPLETAMENTE LA RESPONSABILITÀ DELLE MIE PAROLE” – MATTEO SALVINI A MATTIOLI FA CAPIRE CHE STA PERDENDO LA PAZIENZA CON I GRILLINI: “SE SI STA INSIEME SOLO PER LITIGARE SI DIVORZIA” – MA CHE ASPETTA? CON LE ULTIME SPARATE DAL PAPEETE CONTRO LA ROM E IL VIDEOMAKER DI “REPUBBLICA”, LA LEGA È ARRIVATA AL 39%. FORSE TEME CHE DI MAIO FEAT. MATTARELLA/ZINGARETTI PREPARINO UN GOVERNO M5S-PD? – VIDEO

MATTEO SALVINI E LA 'ZINGARACCIA' IN DIRETTA A SKYTG24

ZINGARACCIA DAGO-REMIX

Alberto Mattioli per “la Stampa”

matteo salvini a cervia

Ministro Salvini, Ursula von der Leyen avrebbe detto a Conte che è disposta a ridiscutere il trattato di Dublino. Conferma?

«Che ne abbia parlato a Conte, non lo so. Certo sarebbe auspicabile: noi lo chiediamo da anni. Sarebbe sicuramente un segnale positivo. Mi auguro solo che non sia un modo per la coppia Francia-Germania di cambiare la forma e lasciare intatta la sostanza, cioè che i migranti che arrivano in Italia ci restano».

matteo salvini in spiaggia a milano marittima 8

Trattato di Dublino che, peraltro, a suo tempo la Lega votò.

«In realtà ce ne furono diverse versioni. E comunque oggi siamo nel 2019 ed è chiaro a tutti che Dublino non ha più senso».

Però lei agli incontri in Europa per discutere di immigrazione non ci va o ci va poco.

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 3

«Non è vero. Ha avuto più rapporti con i suoi omologhi europei questo governo di tutti quelli che l' hanno preceduto. Quando non posso andare io va il mio sottosegretario Nicola Molteni che è bravo quanto e più di me. E comunque all' Europa non chiediamo di cambiare solo sull' immigrazione ma anche sull' economia, permettendoci finalmente di aiutare gli italiani».

Con la nuova Commissione si potrà lavorare?

LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI INVECCHIATI CON FACEAPP

«Lo spero sinceramente. A differenza di altri, io non dico mai dei "no" pregiudiziali».

Possibilista, insomma. Anche ottimista?

«Questo, un po' meno. Con un' ammucchiata che comprende Renzi, Berlusconi e Di Maio e ha 7 voti di maggioranza su 730 parlamentari non credo ci siano molte prospettive di cambiamento».

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO

A proposito di prospettive: che commissario europeo le piacerebbe per l' Italia?

«I più interessanti sarebbero il Commercio, la Concorrenza e l' Agricoltura. Non so però cosa avremo, c' è molta diffidenza verso la Lega, benché abbia vinto le elezioni.

matteo salvini in spiaggia a milano marittima 4

Del resto, se lo stesso Sassoli parla di cordone sanitario intorno al governo italiano è difficile essere ottimisti».

I candidati che avrebbe proposto a Conte sono Garavaglia, Bongiorno e Centinaio. Conferma?

«Confermo che abbiamo personalità all' altezza. Ma tutto dipende da quale posto toccherà all' Italia».

gianmarco centinaio matteo salvini

Fra la «zingaraccia» e la rissa verbale con il videomaker non le sembra di aver esagerato?

«Io bado alla sostanza e non alla forma».

Ma lei è un ministro della Repubblica, non l' uomo della strada.

«Già, ma nessun politico o giornalista dice mai che questo ministro ha ricevuto più di duecento minacce di morte. Quanto alla signora che si augura la mia scomparsa, pare che abbia numerosi precedenti».

Insomma, niente scuse.

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 1

«Macché. Mi assumo completamente la responsabilità delle mie parole».

L' ultimo sondaggio dà la Lega al 39%.

«I sondaggi non li guardo. I sondaggi che contano sono quelli che faccio in piazza o entrando nei negozi».

Sarà. Ma in questo sondaggio si dice che il 58% di chi vota Lega vuole la crisi e nuove elezioni.

matteo salvini e lorenzo fontana in spiaggia a milano marittima

«Mi faccia pensare... Quanti sono? Aprile, maggio, giugno, luglio: sono quattro mesi di beghe, polemiche, attacchi da parte di tutti, Toninelli, Bonafede, Di Battista, Di Maio, la Lezzi. Io sono stufo, e vabbé, ma inizia a stufarsi anche la gente».

Cosa aspetta a staccare la spina?

«La spina si stacca se si litiga soltanto. Noi facciamo anche delle cose e delle cose buone. Però confesso che faccio sempre più fatica. Se gli attacchi vengono dalla sinistra, fa parte del gioco. Se arrivano dagli alleati, è grave».

matteo salvini in spiaggia a milano marittima 1

Cosa le dà più fastidio?

«Che si dica sempre "no" e si cerchi sempre di bloccare tutto. Prenda le trivelle petrolifere. Ho qui il dossier. Da qui al 2030, il settore vale 13 miliardi di euro e interessa 100 mila lavoratori e 57 imprese. E tutto è bloccato dal ministro dell' Ambiente, Costa.

salvini toninelli

Ovunque al mondo si trovi il petrolio, si festeggia. In Italia, no. E dire che le nostre aziende sono all' avanguardia anche nel rispetto dell' ambiente».

Altri esempi?

«La Gronda di Genova. Si sono già fatti gli espropri, i soldi ci sono, i genovesi l' aspettano e Toninelli sta bloccando tutto».

Ma Grillo non la vuole.

«E chi c... se ne frega!».

salvini conte

Se dovesse andare a fare un week-end con Conte o Di Maio, chi sceglierebbe?

«Me lo faccia dire: stimo sia Conte che Di Maio. Comunque vada a finire, sono due persone positive. A parte il clima deteriorato degli ultimi quattro mesi, rifarei la scelta che ho fatto un anno fa. Il governo potrà andare avanti a lungo o poco, ma ha fatto anche cose buone».

salvini di maio

Curioso, però: ne parla al passato.

«Succede come per le coppie. A un certo punto, se si sta insieme solo per litigare, si divorzia. Vedremo».

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 7 milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 1 matteo salvini in spiaggia a milano marittima 4 MATTEO SALVINI IN SPIAGGIA A MILANO MARITTIMA CON IL FIGLIO E LORENZO FONTANA ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 5 matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 3 ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 6 ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 2 ursula von der leyen