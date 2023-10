“SE L'ALTERNATIVA È QUESTA, LA MELONI DURERÀ CINQUE ANNI. SE CONTINUA COSÌ FINIREMO NELLE MANI DEL GENERALE VANNACCI” - VINCENZO DE LUCA UCCELLA L’OPPOSIZIONE DI ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE: “LA BATTAGLIA È METTERE IN PIEDI UN'ALTERNATIVA CREDIBILE E QUESTO COMPORTA UN LAVORO IMMANE. TRA LE TANTE IMBECILLITÀ C'È QUELLA CHE TENDE A CONTRAPPORRE IL CAMPO LARGO AL COMUNE DI NAPOLI. CIUCCI, IMBECILLI”

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "Se l'alternativa è questa, la Meloni gode della migliore assicurazione sulla vita. Durerà cinque anni. Rischiamo davvero di tenerci questo governo. Ecco perché la battaglia è mettere in piedi un'alternativa credibile e questo comporta un lavoro immane. Perchè se continua così finiremo nelle mani del generale Vannacci".

Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca dal palco della festa dell'Unità in corso a Napoli. Da De Luca anche un riferimento alle ultime elezioni Comunali di Napoli: "Tra le tante imbecillità che si sono ripetute ancora una volta, l'ennesima è quella che tende a contrapporre il campo largo al Comune di Napoli. Ciucci, imbecilli.

Al Comune di Napoli - ricorda - il sindaco è stato proposto da Vincenzo De Luca mentre altri nel Pd lavoravano per candidare altri soggetti. In secondo luogo il sindaco di Napoli è stato eletto col 62% dei voti e in Regione abbiamo lavorato per non disgregare e abbiamo preparato quattro liste che hanno avuto tra il 17 e il 18% senza le quali non avremmo avuto vinto le elezioni. Quante imbecillità - ribadisce - dette da questi statisti".

