FLASH! - ESTATE CALDISSIMA PER RENZI: ASFALTATO IL CONTE TER, UCCELLATO LETTA SUL DECRETO ZAN, DESTABILIZZATO IL PD A 5 STELLE CON L'APERTURA AL CENTRODESTRA PER LA CORSA AL QUIRINALE, LO SFASCIACARROZZE DI RIGNANO STA PER DARE ALLE STAMPE, PER I TIPI PIEMME, UN LIBRO CHE FARA' IL CONTROPELO (SENZA CERETTA) AL "CONTICIDIO" DI TRAVAGLIO...