“SE LA CINA FORNISCE ARMI ALLA RUSSIA CI SARANNO CONSEGUENZE” - IL PORTAVOCE DEL CONSIGLIO DELLA SICUREZZA NAZIONALE JOHN KIRBY, IN UN'INTERVISTA ALLA CNN, MOSTRA I MUSCOLI A PECHINO: “NON È NEL MIGLIORE INTERESSE DELLA CINA…” - COME MAI GLI AMERICANI SPINGONO DA SETTIMANE SUL TEMA DELLE ARMI CINESI AI RUSSI? QUALCOSA SI STA MUOVENDO TRA PUTIN E XI JINPING?

JOHN KIRBY

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - "Non è nel migliore interesse della Cina" fornire armi alla Russia: "abbiamo detto loro chiaramente che ci sarebbero delle conseguenze". Lo afferma il portavoce del Consiglio della Sicurezza nazionale John Kirby in un'intervista a Cnn rispondendo a una domanda sulla possibile reazione americana nel caso in cui Pechino fornisse armi alla Russia per la guerra in Ucraina.