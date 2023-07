27 lug 2023 09:20

“SE DANIELA SANTANCHÉ DOVESSE ESSERE RINVIATA A GIUDIZIO PER ACCUSE PIÙ GRAVI, COME QUELLA DI ABUSO DI FONDI STATALI A SCOPI PERSONALI, LE DIMISSIONI DIVERREBBERO INEVITABILI” - MARCELLO SORGI: “E SAREBBERO UNA SOLUZIONE NIENTE AFFATTO GRADITA DA MELONI, PER IL CONTRACCOLPO CHE PORTEREBBERO AL GOVERNO, LASCIANDO TRA L'ALTRO APERTI I DUE CASI DEL MASTRO E LA RUSSA. SANTANCHÈ IN ALTRE PAROLE È IL PRIMO INCIAMPO DI MELONI. A CUI HA FATTO SEGUITO LA SCONFITTA IN SPAGNA DEL PARTITO VOX E LA MARCIA INDIETRO SUL SALARIO MINIMO”