28 feb 2023 08:45

“SE ELLY SCHLEIN SI RIVOLGERÀ AL PAESE COME VORREBBE CHE FOSSE, E NON COME È, IL SUO NON SARÀ UN ESPERIMENTO LUNGO” - ALDO CAZZULLO: “LO STESSO ACCADRÀ SE LA FORTE CARICA IDEALE CHE LA ANIMA ASSUMERÀ UN CARATTERE IDEOLOGICO DISTANTE DALLA REALTÀ O SE LA GENTE PERCEPIRÀ CHE DIETRO DI LEI CI SONO I SOLITI. LA SUA VITTORIA È LA RIVOLTA CONTRO L’ESTABLISHMENT, IL SISTEMA, E TUTTO QUANTO È PERCEPITO COME 'VECCHIO'. CERTO, LA SCHLEIN ERA SOSTENUTA DA UNA PARTE DELLA NOMENKLATURA DEL PD..."