“SE FASSINO RUBA, PER CHI RUBA?” – NANNI DELBECCHI: “FASSINO, SE RUBA, RUBA PER LA MOGLIE. E QUI UN PO’ CI CADE. REGALI UN PROFUMO, SEMPRE LO STESSO, E NEMMENO DI PRIMA FASCIA. LA MOGLIE TI SGAMA SUBITO: ‘PIERO, UN ALTRO CHANEL CHANCE? MA NE HO GIÀ TRE DA APRIRE!’. DAI POLITICI CI ASPETTEREMMO UN PO’ PIÙ DI FANTASIA. VA BENE CHE NON VOGLIONO PIÙ CAMBIARE IL MONDO, MA VOGLIAMO ALMENO PROVARE A CAMBIARE PROFUMO?” – IL MEME DELLA PAGINA FB DI ATREJU: “IL PROFUMO DELLA LIBERTÀ È CON GIORGIA”

LA CARD DELLA PAGINA DI ATREJU SU PIERO FASSINO

1. PIERO FASSINO, AFFONDO DI ATREJU: "IL PROFUMO DELLA LIBERTÀ...", LA SINISTRA IMPAZZISCE

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Tutta colpa di un profumo. Il caso-Piero Fassino continua a scuotere il Pd. L'ex sindaco di Torino, ora deputato dem, è formalmente indagato per furto dalla Procura di Civitavecchia. Gli inquirenti stanno lavorando su quanto sarebbe accaduto - non una ma ben per tre volte - al duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino.

Fassino sarebbe stato immortalato dalle telecamere a rubare dei flaconi di profumo Chanel Charme del valore di 130 euro l'uno. I testimoni avrebbero riferito altri due casi simili a quello dello scorso 15 aprile, avvenuti uno durante le festività natalizie e l'altro il 27 marzo scorso. […]

fragranza di reato - meme

Sul profilo ufficiale di Atreju, la kermesse principale di Fratelli d'Italia, è apparso un post che invita a votare Giorgia alle europee. La card creata per l'occasione richiama ironicamente i guai giudiziari di Fassino: "Non farti rubare il futuro in Europa. Il profumo della libertà è con Giorgia" recita l'immagine. Sullo sfondo appare la caricatura di Piero Fassino con una boccetta di profumo gigante fra le mani. […]

2. PROFUMO DI FASSINO

Estratto dell’articolo di Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 6

[…] Piero Fassino […] avrebbe fatto tutto da solo, con nonchalance, nella classica tradizione del ladro gentiluomo. Ma a differenza di Fantomas e di Arsenio Lupin, non sarebbe interessato ad alleggerire le gran dame o i palazzi nobiliari. Non è tipo da Orangerie o Trianon: gli sarebbero bastati un duty free aeroportuale e un banco di profumi.

Possibile? Qui il mistero si fa fitto e a suo modo affascinante, soffuso di surrealtà. Certo, Fassino è un uomo impegnato, con i minuti contati, deve ottimizzare i tempi. Un politico di grosso calibro non può avere il tempo di preparare un colpo nei minimi dettagli; solo se si trova a passare di lì, strada facendo, allora si potrebbe provare una botta e via.

Un secondo aspetto misterioso nasce da un classico e inevitabile interrogativo. Se Fassino ruba, per chi ruba? In Italia nessuno ruba per sé; Craxi rubava per il partito, la moglie e i cognati dell’onorevole Soumahoro avrebbero rubato per i centri di accoglienza…

j'odore meme su piero fassino by rolli il giornalone la stampa

Invece Fassino, se ruba, ruba per la moglie. E qui un po’ ci cade. Regali un profumo al duty free di Fiumicino, sempre lo stesso, e nemmeno di prima fascia. Arrivi a casa con la busta del duty free e la moglie ti sgama subito: “Piero, un altro Chanel Chance? Ma ne ho già tre da aprire!”. Dai politici ci aspetteremmo un po’ più di fantasia, di visione. Va bene che non vogliono più cambiare il mondo, ma vogliamo almeno provare a cambiare profumo?

PIERO FASSINO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 3 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 1 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 4 IL PROFUMO DEL MOSTRO SELVATICO - MEME BY EMILIANO CARLI PIERO FASSINO E GIANFRANCO FINI - MEME BY OSHO PIERO FASSINO MEME meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 7 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 5 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 3 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino PIERO FASSINO E IL PROFUMO CHANEL - MEME BY EMILIANO CARLI meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 2 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 1 IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO profumo di danno meme by carli il giornalone la stampa call of duty free - meme su piero fassino GUARDIE E LADRI - MEME SU PIERO FASSINO BY MACONDO