DA INIZIO ANNO SONO SBARCATI IN ITALIA OLTRE 20MILA MIGRANTI, IL TRIPLO DEL 2022 –IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO PARLA DI GUERRA IBRIDA DI MOSCA: "IL BOOM DEI FLUSSI PROVOCATO DALLE INFILTRAZIONI DEI MERCENARI RUSSI DELLA WAGNER IN AFRICA" - IL VERTICE CON I MINISTRI DELLA MELONI: TRA LE IPOTESI PRESE IN CONSIDERAZIONE LA SORVEGLIANZA MARITTIMA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BARCONI CHE TRASPORTANO MIGRANTI IN ACQUE EXTRATERRITORIALI, CON IL COINVOLGIMENTO DELLA MARINA MILITARE...