Estratto dell'articolo di Marco Zatterin per “La Stampa”

sergio costa giuseppe conte

A fine 2017 il Tesoro e la Bei si accordano per un finanziamento da 800 milioni finalizzato alla messa in sicurezza del territorio. [...] Sono fondi Ue a tasso da saldo. Affare fatto. No!

Nel 2018 arriva il governo gialloblù, gli euroscettici con gli alfieri della decrescita felice, una delle coppie tragiche del secolo. Il ministro dell'Ambiente Costa [...] da buon padre di famiglia non vuole fare altro debito. «Non ce n'è bisogno».

[...] alla fine l'Italia rifiuta e, nel 2020, la Bei cancella l'operazione [...]. Soldi rifiutati, soldi non spesi. Oggi il conto dei danni supera i denari con cui si potevano minimizzare i rischi. Morale: se guida l'ideologia, si ingrassa il populismo e si danneggia il popolo. Una storia vecchia? Mannò. Avete presente il Mes?

