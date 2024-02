“SE MIO FIGLIO ANDASSE IN PIAZZA A URLARE ‘SBIRRO COGLIONE’, POI SE LA DOVREBBE VEDERE CON ME” - MATTEO SALVINI DIFENDE A SPADA TRATTA GLI AGENTI CHE HANNO MANGANELLATO GLI STUDENTI A PISA: “CHI METTE LE MANI ADDOSSO A UN POLIZIOTTO È UN DELINQUENTE. SE UNO VA IN PIAZZA CON TUTTI I PERMESSI, SENZA SPUTARE, INSULTARE, MINACCIARE, NON HA NESSUN TIPO DI PROBLEMI. NON POSSO ACCETTARE LA MESSA ALL'INDICE DELLA POLIZIA ITALIANA COME UN CORPO DI BIECHI TORTURATORI” - LA DIFESA DI SALVINI E’ UNA FICHE IN VISTA DELLE EUROPEE: QUELLO DELLE FORZE DI POLIZIA E’ UN BACINO ELETTORALE CARO ALLA LEGA…

Ai giornalisti che gli fanno la domanda, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini lo ripete tre volte: «Le parole di Mattarella si leggono, ma non si commentano». Poi però, come tutto il centrodestra, il leader del Carroccio interviene, eccome, sui fatti di Pisa e Firenze, in direzione opposta alle parole del presidente della Repubblica. Se il capo dello Stato ha voluto rimarcare che «l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli», Salvini dice che «se uno va in piazza con tutti i permessi, senza sputare, insultare, minacciare, non ha nessun tipo di problemi».

La priorità è la difesa oltranzista degli agenti, bacino elettorale assai corteggiato a destra. Così il ministro, a margine della scuola di formazione politica della Lega a Roma, insiste: «Non posso accettare la messa all'indice della polizia italiana come un corpo di biechi torturatori». Va bene, concede il leghista, «se qualcuno ha ecceduto, sono donne e uomini non sono robot», «è giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva», ma è inaccettabile che i poliziotti vengano «tirati in ballo nella contesa politica».

Le valutazioni critiche sono riservate solo ai manifestanti, nel caso specifico di Pisa e Firenze studenti disarmati, molti dei quali minorenni: «Se mio figlio andasse in piazza a urlare "sbirro coglione", poi se la dovrebbe vedere con me, chi mette le mani addosso a un poliziotto è un delinquente». La linea, con poche sfumature, è condivisa da tutta la maggioranza. […]

