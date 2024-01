“SE NON AVRÒ L’IMMUNITÀ, NON L’AVRÀ NEPPURE BIDEN” – DONALD TRUMP ARRIVA IN TRIBUNALE PER L’UDIENZA SULL’IMMUNITÀ CHE RIVENDICA COME EX PRESIDENTE NEL PROCESSO SULLE PRESUNTE INTERFERENZE ELETTORALI NEL 2020 – LA BATTUTA SULL’ECONOMIA: “MI AUGURO CHE CI SIA UN CROLLO DEI MERCATI NEI PROSSIMI 12 MESI. L’UNICO PRESIDENTE CHE NON VOGLIO ESSERE È HERBERT HOOVER” (DURANTE IL PRIMO ANNO DEL MANDATO DI HOOVER, LE BORSE CROLLARONO E INIZIÒ LA GRANDE DEPRESSIONE)

TRUMP, HO DIRITTO ALL'IMMUNITÀ, CON SCUSE E RISARCIMENTO

(ANSA) - "Scoprire le frodi elettorali dovrebbe garantirmi l'immunità presidenziale contro le false accuse di Biden!": lo scrive Donald Trump su Truth poco prima di comparire davanti alla corte d'appello della capitale per rivendicare l'immunita' presidenziale nel processo per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020. "Sono cosi' orgoglioso di mostrare al popolo americano quanto e' corrotto Biden e il nostro sistema giudiziario! Tutte le accuse contro di me e gli altri dovrebbero essere immediatamente lasciate cadere, con le scuse e i danni economici per la persecuzione illegale e altamente politica di persone innocenti".

TRUMP, SE NON AVRÒ L'IMMUNITÀ NON L'AVRÀ NEPPURE BIDEN

(ANSA) - "Se non avro' l'immunità, allora neppure il corrotto Joe Biden l'avra'": lo minaccia Donald Trump sul suo social Truth poco prima dell'udienza in corte d'appello sull'immunità che rivendica come ex presidente nel processo federale sulle interferenze elettorali. "Biden sarà pronto per l'incriminazione", avvisa.

TRUMP ARRIVATO IN TRIBUNALE WASHINGTON PER APPELLO SU IMMUNITÀ

(ANSA) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato alla corte d'appello della capitale per l'udienza sull'immunità nel processo federale sui suoi tentativi di ribaltare i voto nel 2020. Il palazzo di giustizia è blindato e non c'è folla di curiosi, come invece successo precedentemente a Washington e a New York.

TRUMP ACCUSA PM GEORGIA, INGAGGIÒ AVVOCATO-AMANTE IN INCHIESTA

(ANSA) - Donald Trump cavalca sul suo social Truth la denuncia di un suo co-imputato nel procedimento per i tentativi di ribaltare il voto in Georgia, secondo cui la procuratrice Fani Willis ha ingaggiato e pagato come consulente della sua inchiesta Nathan Wade, un avvocato con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale. "In altre parole, è stato pagato una 'fortuna' e poi ha portato la 'bellissima' Fani in vacanze costose, ma tutte pagate dalla Georgia, in terre lontane!", accusa il tycoon.

DIFESA TRUMP, PERSEGUIBILI ATTI PRIVATI MA I SUOI SONO UFFICIALI

(ANSA) - Nell'udienza sull'immunita' di Donald Trump, il suo avvocato John Sauer ha concluso che i giudici d'appello dovrebbero rinviare il caso al tribunale distrettuale di grado inferiore, chiedendo di esaminare le accuse e valutare se ogni presunto atto sia un atto ufficiale o una condotta privata. La posizione di Sauer è che la condotta privata può essere perseguita, ma gli atti ufficiali no, e che tutti gli atti oggetto del procedimento sono atti ufficiali.

TRUMP SPERA IN CROLLO MERCATI PRIMA SUO RIENTRO A CASA BIANCA

(ANSA) - L'economia americana continua a girare sulla "spinta di quanto abbiamo fatto noi" ma è "fragile": "mi auguro che ci sia un crollo" economico "nei prossimi 12 mesi perché non voglio essere Herbert Hoover. L'unico presidente che non voglio essere è Herbert Hoover". Lo ha detto Donald Trump augurandosi di fatto un tracollo dei mercati prima del suo ritorno alla Casa Bianca. Durante il primo mandato della presidenza Hoover i mercati azionari americani crollarono, segnalando l'inizio della Grande Depressione.