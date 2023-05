22 mag 2023 13:36

“SE NON MI CHIAMI, ANDIAMO TUTTI A DISCOVERY” – IL SIPARIETTO DI FIORELLO CON ROBERTO SERGIO A “VIVARAI2”: “IL NUOVO AD, SERGIO, FRANCESCO, GIOVANNI, PEPPINO... L'UOMO DAGLI OTTO NOMI, HA SCONGIURATO LO SCIOPERO FACENDO DELLE PROMESSE, CHE POI NON MANTERRÀ... ROBERTO, O SERGIO COME PREFERISCE, LE MANTERRÀ QUESTE PROMESSE?" – LA RISPOSTA VIA MESSAGGIO: “SPIRITOSONE, SONO UN DIPENDENTE RAI. NON FACCIO PROMESSE, PRENDO IMPEGNI E SONO CERTO DI POTERLI RISPETTARE. TU…” - VIDEO