Da “La Zanzara – Radio24”

tweet di vittorio feltri sui migranti

Vittorio Feltri non molla. A La Zanzara su Radio 24 dice: “Quando parti un rischio c’è sempre, se non partivi non morivi. Sbagliato addossare le colpe a Piantedosi, è la Turchia che doveva pensarci. Questi migranti vengono buttati lungo la penisola senza assistenza, pisciano nell’aiuole e delinquono. Presiedere il Consiglio Regionale? Non me ne frega nulla”.

“Quando dico ‘partire è un po’ morire’ cito un vecchio proverbio italiano. Avrà duemila anni, quando parti un rischio c’è sempre. Cinico? Sì, lo sono molto. Tutte le colpe addossate al ministro Piantedosi sono sbagliate, è la Turchia che non ha esaminato la questione alla partenza”. “Non puoi partire - continua Feltri a La Zanzara - con una nave colma di persone che non ha neanche il cesso. Se non partivi… non morivi. Lo so che non partono per una gita, che vengono per motivi economici ma pensano di trovare accoglienza sbagliando. Vengono buttati lungo la penisola senza assistenza, senza una casa, senza un lavoro.

Pisciano nelle aiuole e delinquono. Perchè lo fanno? Perchè non sanno come guadagnarsi da vivere”. Le opposizioni hanno detto che non dovresti presiedere il Consiglio Regionale: “Non me ne frega nulla, chi lo stabilisce? Chi se ne frega del Pd e dei 5Stelle, io sono in una maggioranza che non ha nulla a che vedere con questi signori strani, a me non me ne frega niente. Fate quello che volete”

