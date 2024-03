“SE NON SARÒ ELETTO SARÀ UN BAGNO DI SANGUE PER GLI STATI UNITI” – DONALD TRUMP, ORMAI SENZA FRENI, DURANTE UN COMIZIO IN OHIO LANCIA UNA MINACCIA IN VISTA DEL VOTO DI NOVEMBRE: “HANNO MANIPOLATO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2020, MA NON PERMETTERÒ LORO DI FARLO ANCHE DEL 2024. JOE BIDEN È UNA MINACCIA ALLA NOSTRA DEMOCRAZIA” – E DEFINISCE “OSTAGGI E PATRIOTI” LE PERSONE CONDANNATE PER L'ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO 2021... – VIDEO

"Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio nei pressi di Dayton, in Ohio dove si trova per sostenere per sostenere il candidato al Senato Bernie Moreno, che si trova in una corsa a tre per la nomination repubblicana per sfidare il senatore democratico Sherrod Brown. […]

L'ex Presidente Usa ha poi aggiunto: "Hanno manipolato le elezioni presidenziali del 2020, ma non permetterò loro di manipolare le elezioni del 2024. Joe Biden è una minaccia alla nostra democrazia perché è un incompetente. E' il peggior presidente che abbiamo avuto nella storia degli Stati Uniti. E' un disastro”, ha aggiunto.

Trump - durante il suo intervento - ha inasprito la sua retorica contro gli immigrati affermando che alcuni di loro, accusati di crimini, "non sono persone". "Non so se chiamarli persone, ma non mi è permesso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire", ha spiegato.

Quindi ha messo in guardia afroamericani, ispanici e i sindacati, dicendo che "patiranno" le misure prese da Biden, per "aver favorito l'ingresso di milioni di clandestini" e per puntare tutto sulle auto elettriche. "Soprattutto i sindacati - ha aggiunto - che con me hanno avuto buoni salari, finiranno fuori dal mercato".

In uno dei passaggi finali del comizio, il Tycoon ha parlato delle persone che sono state condannate per l'assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Le ha definite "degli ostaggi" e dei "patrioti". "Ci occuperemo di loro il primo giorno che torneremo alla Casa Bianca" ha ammonito.

