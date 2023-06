“SE N’È ANDATO IL GRANDE COMBATTENTE” – IL PREMIER UNGHERESE, VIKTOR ORBAN, RICORDA L’AMICO, SILVIO BERLUSCONI, PUBBLICANDO UNA FOTO SU TWITTER: “RIPOSA IN PACE, AMICO MIO” – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, URSULA VON DER LEYEN: “SONO ADDOLORATA, HA GUIDATO E PLASMATO L’ITALIA” – IL PRESIDENTE DEL PPE, MANFRED WEBER: “HA LAVORATO CON ENERGIA PER LA SUA AMATA ITALIA…”

BERLUSCONI: ORBAN, 'SE NE È ANDATO IL GRANDE COMBATTENTE'

(ANSA) - "Se ne è andato il grande combattente". Lo scrive su Twitter il premier ungherese Viktor Orban pubblicando una foto che lo ritrae con Silvio Berlusconi con scritto, in italiano, "riposa in pace amico mio!".

BERLUSCONI: VON DER LEYEN, 'HA GUIDATO E PLASMATO L'ITALIA'

(ANSA) - "Sono addolorata per la notizia della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ha guidato l'Italia in un momento di transizione politica e da allora ha continuato a plasmare il suo amato Paese. Porgo le mie condoglianze alla sua famiglia e al popolo italiano". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

BERLUSCONI: WEBER, HA LAVORATO CON ENERGIA PER SUA AMATA ITALIA

(ANSA) - "Addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l'energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace". Così via Twitter il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber.

