“SE L’UFFICIO DIPLOMATICO MI PASSA UNA TELEFONATA ATTRAVERSO IL CENTRALINO DI CHIGI IO DEVO DARLA PER BUONA…” - GIORGIA MELONI SPIEGA AI SUOI COME E’ CADUTA NELLO SCHERZO DEI DUE COMICI RUSSI CHE, AL TELEFONO, SI SONO SPACCIATI PER UN POLITICO AFRICANO: “ANCHE SE AVEVO DETTO CHE QUALCOSA NON FUNZIONAVA, PERCHÉ I TONI DEL MIO INTERLOCUTORE NON ERANO CONSONI. NEL MERITO HO RIBADITO LE POSIZIONI CHE TUTTI CONOSCONO, SUL RESTO BISOGNERÀ ANDARE A FONDO SU COME SIA POTUTO ACCADERE…”

Estratto dell’articolo di M. Gal. per il “Corriere della Sera”

MEME SULLO SCHERZO A GIORGIA MELONI - BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

«C’è molta stanchezza da tutte le parti» sul conflitto in Ucraina e «si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d’uscita». È quanto ha affermato Giorgia Meloni in una telefonata con due comici russi, Vovàn (Vladimir Kuznetsov) e Lexus (Alexey Stolyarov), uno dei quali si è spacciato per un politico africano.

La registrazione della conversazione, che risale al 18 settembre, è stata postata ieri mattina sulla piattaforma online canadese Rumble e ripresa dall’agenzia russa Ria Novosti. […]

meme sullo scherzo telefonico dei comici russi vladimir kuznetsov e aleksej staljerov a giorgia meloni 1

Alcune ore dopo la diffusione dell’audio Palazzo Chigi ha diramato una nota in cui l’Ufficio diplomatico del governo «esprime il rammarico per essere stato tratto in inganno da un impostore», in sostanza assumendosi la responsabilità dell’accaduto.

[…] Ai suoi collaboratori Meloni ha ricostruito così quanto accaduto: «Se l’ufficio diplomatico mi passa una telefonata attraverso il centralino di Chigi io devo darla per buona, anche se avevo detto che qualcosa non funzionava, perché i toni del mio interlocutore non erano consoni. Nel merito ho ribadito le posizioni che tutti conoscono, sul resto bisognerà andare a fondo su come sia potuto accadere, perché non deve accadere di nuovo». […]

GIORGIA MELONI AL TELEFONO meme sullo scherzo telefonico dei comici russi vladimir kuznetsov e aleksej staljerov a giorgia meloni 3