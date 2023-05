“SE SCARONI DIVENTERÀ PRESIDENTE DI ENEL, PUTIN AVRÀ UN AMICO IN UNA DELLE AZIENDE PIÙ INFLUENTI D’EUROPA” – “THE GUARDIAN” STRONCA LA NOMINA DELL'EX MANAGER DELL'ENI “CHE HA PORTATO L’ITALIA A DIPENDERE DAL GAS RUSSO STRINGENDO ACCORDI CON GAZPROM” – “HA LEGAMI CON PUTIN E HA CRITICATO LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. GIORGIA MELONI È SPAVENTATA PERCHÉ RISCHIA DI MINARE LA SUA STESSA NARRAZIONE POLITICA”

Dagotraduzione dell’articolo di Angela Giuffrida per www.theguardian.com

Un veterano dell'industria energetica che ha coltivato legami con Vladimir Putin e ha criticato le sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina è il favorito per la presidenza della più grande azienda italiana di servizi pubblici. Paolo Scaroni è il candidato preferito dalla coalizione di governo di Giorgia Meloni per la presidenza di Enel.

Scaroni è stato amministratore delegato della società, di cui il governo italiano è il maggiore azionista, dal 2002 al 2005, dopo essere stato nominato dall’ex primo ministro, Silvio Berlusconi, durante il suo secondo governo. In seguito è diventato amministratore delegato di Eni, ruolo che ha utilizzato per stringere grandi accordi con Gazprom, società controllata dal Cremlino, che hanno portato l'Italia a dipendere dal gas russo.

Si ritiene che Meloni, convinta atlantista e sostenitrice dell'Ucraina, abbia ceduto alle pressioni dei suoi partner di coalizione, Berlusconi - amico di lunga data di Putin - e Matteo Salvini, leader della Lega, sulla nomina di Scaroni.

"Meloni ha cercato fino all'ultimo di respingere questo nome, ma alla fine ha dovuto cedere", ha detto un ex alto funzionario del ministero dell’Economia italiano. "È spaventata dall'idea di avere Scaroni lì perché mina la sua stessa narrazione politica".

Si teme che la nomina di Scaroni possa erodere gli sforzi degli Stati Uniti e dell'Europa per contenere l'influenza russa e fermare la guerra di Putin in Ucraina, oltre a indebolire i tentativi di ridurre la domanda e limitare i prezzi delle esportazioni energetiche russe.

"Dopo la guerra in Ucraina Scaroni ha dichiarato che un tetto massimo dei prezzi del gas è irraggiungibile e che l'Italia ha bisogno del gas russo per almeno altri 10 anni", ha detto l'ex funzionario del Tesoro. "Ha anche criticato pubblicamente le sanzioni alla Russia. Come presidente, avrebbe ampi poteri per mettere in pratica queste scelte". Se Scaroni diventerà il prossimo presidente di Enel, Putin avrà un amico in una delle aziende più influenti d'Europa".

Alan Riley, esperto di geopolitica e senior fellow presso l'Atlantic Council Global Energy Center, ha affermato che la nomina di Scaroni è una scelta poco saggia. "Dal punto di vista della sicurezza energetica e dei consumatori europei, [la dipendenza dalla Russia[ è stato un errore immensamente costoso, e quindi volete davvero che le persone responsabili di averci portato in questo pasticcio tornino ai vertici delle principali aziende europee?". ha chiesto Riley. "L'altra preoccupazione è che tornino a fare "affari come al solito" nel momento in cui c'è un cessate il fuoco".

Riley ha detto che la nomina di Scaroni è un "segnale negativo" sulla direzione che l'Italia vuole dare alla sua politica energetica e sulla serietà della diversificazione delle forniture.

Un'altra nomina controversa è quella di Flavio Cattaneo, scelto dal governo Meloni come amministratore delegato di Enel. In un'intervista rilasciata a dicembre a “Il Foglio”, Cattaneo ha criticato gli investimenti di Enel nelle energie rinnovabili negli Stati Uniti. Gli azionisti voteranno sulle nomine del consiglio di amministrazione il 10 maggio.

