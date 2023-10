“SE SI BUTTA A CAPOFITTO DENTRO GAZA PER DISTRUGGERE HAMAS, ISRAELE COMMETTE UN ERRORE DEVASTANTE SIA PER GLI INTERESSI DEGLI ISRAELIANI SIA PER QUELLI DEGLI AMERICANI” - THOMAS L. FRIEDMAN: “SE ISRAELE ENTRA A GAZA E CI RESTA PER MESI E AL TEMPO STESSO CONTINUA A ESPANDERE GLI INSEDIAMENTI EBRAICI IN CISGIORDANIA (RENDENDO IMPOSSIBILE QUALSIASI SOLUZIONE DEI DUE STATI) NON CI SARÀ NESSUNO IN GRADO DI AIUTARE ISRAELE, NON SE SARÀ GUIDATO DA UN GOVERNO CHE CONTINUA A COSTRUIRE INGIUSTIFICATAMENTE IN CISGIORDANIA UNA SOCIETÀ IN CUI VIGE L'APARTHEID, GESTITA DA EBREI SUPREMATISTI”

Estratto dell’articolo di Thomas L. Friedman per “The New York Times” pubblicato da “la Stampa”

Thomas L. Friedman

Ammiro l'empatia con cui il presidente Biden si è recato di persona in Israele e ha parlato per convincere gli israeliani che non sono soli nella loro guerra contro i barbari di Hamas, tendendo allo stesso tempo la mano ai palestinesi moderati. Biden ha cercato di indurre le autorità israeliane in preda alla rabbia a fermarsi e a riflettere […] Credo che se si butta a capofitto dentro Gaza per distruggere Hamas […] Israele commette un errore devastante sia per gli interessi degli israeliani sia per quelli degli americani.

Un errore di questo tipo potrebbe innescare una deflagrazione mondiale e sbriciolare l'intera compagine delle alleanze filoamericane che gli Stati Uniti hanno tessuto nella regione da quando Henry Kissinger riuscì a porre fine alla guerra del Kippur nel 1973.

Qui non si tratta di capire se Israele ha diritto a una rappresaglia contro Hamas per le barbarie inflitte a uomini, donne, neonati e anziani israeliani. Certo che lo ha. Qui si tratta di farlo nel modo giusto, che non faccia il gioco di Hamas, Iran e Russia.

Se Israele entra a Gaza e ci resta per mesi, per uccidere o catturare ogni singolo esponente di Hamas, leader o combattente che sia, e al tempo stesso continua a espandere gli insediamenti ebraici in Cisgiordania – rendendo impossibile qualsiasi soluzione dei Due Stati con la ben più moderata Anp – non ci sarà una coalizione con i palestinesi o la Lega Araba o l'Unione europea o le Nazioni Unite o la Nato in grado di aiutare Israele, non se Israele sarà guidato da un governo che pensa e agisce come se potesse vendicarsi giustamente di Hamas mentre continua a costruire ingiustificatamente in Cisgiordania una società in cui vige l'apartheid, gestita da ebrei suprematisti. Questa è una politica contraddittoria.

[…] anche se il premier Netanyahu si rende conto che esagerare a Gaza potrebbe innescare l'esplosione di tutta la regione, i partner della sua coalizione di destra non vedono l'ora di alimentare le fiamme in Cisgiordania. Netanyahu […] per non essere arrestato per corruzione ha bisogno che quegli estremisti di destra restino nella sua coalizione. […] se non romperà i rapporti con i suprematisti ebrei continuerà a mettere tutto Israele dentro una gabbia a Gaza.

[…] le autorità militari israeliane in questo momento sono ancora più bellicose del primo ministro. Sono arrabbiate e determinate ad assestare a Hamas un colpo che nessuno dimenticherà mai nell'intera regione. […] Biden deve dire a questo governo israeliano che assumere il controllo di Gaza senza abbinare a questa impresa un simultaneo approccio del tutto diverso nei confronti degli insediamenti, la Cisgiordania e una soluzione dei Due Stati sarebbero una catastrofe sia per Israele sia per l'America.

Dobbiamo insistere affinché i nostri alleati arabi ed europei si adoperino per la creazione di un'Autorità nazionale palestinese più efficiente, meno corrotta e più legittimata in Cisgiordania e che, dopo una transizione a Gaza, dia una mano a governare anche lì. Non senza un cambiamento radicale, però, della politica di Israele nei confronti dell'Anp e dei coloni ebrei. In caso contrario, quello che è iniziato con un massacro di Hamas contro Israele potrebbe innescare una guerra in Medio Oriente […]

[…] credo che Israele farebbe meglio […] a eseguire attacchi chirurgici con le sue forze speciali contro la leadership di Hamas, distinguendo tra civili abitanti di Gaza e Hamas. Se invece Israele ritiene di dover rioccupare Gaza per distruggere Hamas, dovrà abbinare questa operazione all'impegno a realizzare una soluzione dei Due Stati con i palestinesi che sono pronti a fare pace con Israele.

