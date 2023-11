“SE SI BUTTA LA COLPA SU PATRIZIA SCURTI, VADO IN PIAZZA E MI DO FUOCO” – PAOLO MIELI IRONIZZA SULLE RESPONSABILITÀ DELLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI: “TI PREGO...COLPA DI PATRIZIA SCURTI? CON TUTTO QUELL’APPARATO, I SERVIZI SEGRETI, LE GARANZIE CHE HA DIETRO MANTOVANO, NON DIMENTICHIAMOCI CHE È UNA PERSONA DI COLLEGAMENTO CON VIOLANTE, CON IL GRUPPO DI CIVILTÀ DELLE MACCHINE … MA ALLORA CHIEDIAMO ANCHE ALLA COLLABORATRICE DOMESTICA…” – “GIAMBRUNO? NOI CI DIVERTIAMO TRA CIUFFO E COMPLIMENTI, PER LA MELONI È UN DOLORE FRA I PIÙ ATROCI” - VIDEO

Paolo Mieli (storico e scrittore) sulla segreteria particolare di Giorgia Meloni: "Patrizia Scurti? Allora chiediamo anche alla collaboratrice domestica se sapesse qualcosa. Se si butta tutta la colpa su Patrizia Scurti io giuro che mi indigno, vado in piazza e mi avvolgo in una bandiera e mi dò fuoco".

patrizia scurti giorgia meloni 2 giugno 2023

“Oggi Repubblica racconta il ruolo della segretaria, della persona di maggior fiducia di Giorgia Meloni, Patrizia Scurti, perché la lettera è arrivata a lei”. È così che Alessandra Sardoni introduce l’argomento dello scherzo telefonico a Meloni nel corso della puntata del 3 novembre di Omnibus, il talk show mattutino di La7.

patrizia scurti e giorgia meloni alla parata del 2 giugno

Ospite in studio c’è Paolo Mieli, che si prodiga in una difesa della collaboratrice: “Ti prego… Colpa di Patrizia Scurti con tutto quell’apparato di Mantovano, i servizi segreti, le garanzie che ha dietro Mantovano, non dimentichiamoci che è una persona di collegamento con Violante, con il gruppo di civiltà delle macchine, di tutto quel meraviglioso mondo lì e poi Patrizia Scurti… Ma allora chiediamo anche alla collaboratrice domestica se sapeva qualcosa, cioè se si butta tutta la colpa su Patrizia Scurti io giuro che mi indigna e vado in piazza, mi avvolgo una bandiera e mi dò fuoco”.

“Possibile scalfitura d’immagine gli ultimi casi dello scherzo e la storia di Andrea Giambruno?”, l’altra domanda posta […] all’[…]ex direttore del Corriere della Sera: “Ma direi di no, anche se uno, due, sono tutti fuori onda, curioso. Cioè è in un momento da quando è tornata dalle vacanze in cui è assediata da fuori onda e qualcosa significa.

Che sia sul piano nazionale, per carità tutti i comici che lo fanno di loro iniziativa, però i comici si sono impossessati di un mondo di fuori onda, che insomma che è teso a danneggiarla seriamente. Perché poi la danneggia seria, il danno nel privato non sottovalutatelo. Ognuno di noi quando viene colpito da un’atroce sofferenza, puoi essere il presidente degli Usa, ma sbarelli […]. È un colpo non irrilevante. Sul caso Giambruno - evidenzia Mieli - noi ci divertiamo tra ciuffo e complimenti alla collega, per lei è un dolore fra i più atroci introdotto sul piano familiare in un momento in cui deve fronteggiare delle cose complicate”.

