“SE GLI STATI UNITI NON FRENANO E CONTINUANO SULLA STRADA SBAGLIATA, CI SARANNO SICURAMENTE CONFLITTI E SCONTRI” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE, QIN GANG, PRENDE DI PETTO WASHINGTON: “CONTENIMENTO E REPRESSIONE NON RENDERANNO GRANDE L'AMERICA E NON FERMERANNO IL RINNOVAMENTO DELLA CINA - IL PALLONE AEROSTATICO ABBATTUTO? GLI USA HANNO AGITO CON UNA PRESUNZIONE DI COLPA E DRAMMATIZZATO L'INCIDENTE - LA GUERRA IN UCRAINA? MAI FORNITO ARMI ALLE PARTI IN CONFLITTO - PERCHÉ MINACCIARE ALLORA LE SANZIONI ALLA CINA? NON È ACCETTABILE - CON LA RUSSIA LAVORIAMO PER TRAINARE IL MONDO VERSO IL MULTIPOLARISMO - LA QUESTIONE DI TAIWAN È LA LINEA ROSSA CHE NON DEVE ESSERE SUPERATA”